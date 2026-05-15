El PP de Teruel denuncia "la dejadez" del Gobierno de Sánchez en las obras de la línea férrea Sagunto-Zaragoza

La alcaldesa de Teruel y senadora, Emma Buj, y la diputada del PP al Congreso Raquel Clemente. - PP.

ZARAGOZA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Teruel ha denunciado este viernes "la dejadez del Gobierno de Sánchez con la infraestructura ferroviaria Sagunto-Teruel-Zaragoza".

La alcaldesa de la capital y senadora, Emma Buj, y la diputada al Congreso Raquel Clemente han criticado que la obra está planificada desde el año 2017 por parte del Gobierno de España de Mariano Rajoy, una obra que quedó presupuestada y planificada y casi diez años más tarde, sigue sin acabarse.

"¿Cómo se atreven a decir que tienen un compromiso con esta infraestructura? Está eternizada; solo conocemos de ella las prórrogas que dan", ha afirmado Clemente. En rueda de prensa, las parlamentarias populares ha destacado cómo los Gobiernos socialistas "paulatinamente dejan la provincia más desconectada".

"Con la excusa de la pandemia, desaparecieron dos frecuencias horarias hacia Valencia y, seis años después, todavía no se han recuperado". También han querido recordar que de la conexión directa con Madrid, que tendría que haber empezado en noviembre 2024, sigue sin saberse nada: "No tenemos ni trenes ni vías", ha lamentado Clemente.

La diputada nacional ha manifestado su preocupación por la plantilla de Renfe en Teruel. Desde que comenzaron las obras, son ya diez trabajadores menos de las 24 plazas que había. "Queremos saber si esas plazas se van a amortizar", ha exigido Raquel Clemente.

El Partido Popular de Teruel ha anunciado que seguirá controlando estas obras realizando baterías de preguntas tanto en el Congreso como en el Senado, y solicitando información de estos avances. Además, el PP autonómico continuará demandando y defendiendo el Corredor Cantábrico-Mediterráneo "que este Gobierno está escondiendo detrás de esta infraestructura", ha finalizado Clemente.