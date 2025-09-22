El PP de Teruel presenta dos mociones contra el recorte del Plan Corresponsables y el proyecto de CO2 en el Maestrazgo

El presidente provincial del PP de Teruel, Joaquín Juste y la secretaria general del PP de Teruel, Yolanda Sevilla, este lunes en la rueda de prensa en la que han dado a conocer dos mociones que van a llevar al pleno de la DPT. - PP TERUEL

TERUEL 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Teruel ha presentado en rueda de prensa las dos mociones que se llevarán al pleno de septiembre de la Diputación Provincial: una para exigir al Gobierno de España que revierta el recorte del Plan Corresponsables y otra para rechazar el proyecto de almacenamiento de dióxido de carbono en la Comarca del Maestrazgo.

El Plan de Corresponsables es una herramienta esencial para la conciliación de las familias aragonesas, a través de diferentes servicios como las aulas de madrugadores y vespertinas.

En el curso pasado fueron 25.000 los escolares beneficiados. En junio de este año, el Gobierno de Pedro Sánchez recortó las ayudas para este servicio de 6,5 millones de euros a 4,8 millones de euros. Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón se han optimizado los recursos para mantener el servicio y garantizar la gratuidad a las familias vulnerables.

"La actuación del PSOE Teruel roza el cinismo absoluto, debería saber que las familias aragonesas están sufriendo la mala gestión del Gobierno de Sánchez. Una vez más dejan claro que no les interesa ni el bienestar ni la conciliación", ha criticado la secretaria general del PP de Teruel, Yolanda Sevilla.

Los populares recuerdan que no es la primera vez que hay recortes de este tipo. En el año 2024 se suspendió la Unidad de Acompañamiento y Orientación contra el fracaso escolar,a la que se destinaba un presupuesto anual de entre 700.000euro y 1,3 millones de euros.

A escasas semanas de empezar el nuevo curso escolar el Ministerio de Educación y Cultura de Pilar Alegría decidió dejarla sin dotación presupuestaria. Desde el Gobierno de Aragón, para intentar paliar la falta de este programa, está lanzando un programa piloto de acompañamiento socioeducativo para prevenir el abandono y fracaso escolar que va dirigido a alumnado de la ESO, de momento se está implantando en Zaragoza capital.

La segunda moción registrada por el PP plantea el rechazo al proyecto de almacenamiento del dióxido de carbono en el Maestrazgo. El presidente provincial, Joaquín Juste, lo tiene claro: "El PP siempre estará de parte de los ayuntamientos. Por ello presentamos esta iniciativa en la Diputación de Teruel, para mostrar nuestra oposición a este proyecto incompatible con un modelo de desarrollo sostenible."

El PP recuerda que el Maestrazgo es un territorio con un gran valor medioambiental, paisajístico, geológico y cultural, reconocido como Geoparque Mundial de la UNESCO e incluido en la Red Natura 2000.

"No hay cabida para almacenar 100 millones de toneladas de CO2 en un espacio que debe protegerse. Es lógico el malestar de los alcaldes y vecinos, porque supone una amenaza directa. Consideramos que es más una amenaza que una oportunidad" ha concluido Juste.