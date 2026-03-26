El PP Teruel presentará mociones sobre el Nudo Mudéjar y la reducción de los proyectos de energías renovables

El PP pide al Gobierno de Sánchez que analice la situación y presente alternativas socioeconómicas y ambientales para una transición justa, equilibrada y compatible. - PARTIDO POPULAR

ANDORRA (TERUEL), 26 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Teruel va a presentar una moción en diferentes instituciones sobre el Nudo Mudéjar y la reducción de los proyectos de energías renovables. En rueda de prensa, los "populares" de la zona han trasladado su malestar por las decisiones tomadas por parte del PSOE en relación con la transición justa.

"No es solo una decisión empresarial, sino que está vinculada a las limitaciones fijadas por la Declaración de Impacto Ambiental emitida por el MITECO", ha defendido la diputada autonómica del PP en las Cortes de Aragón Silvia Casas.

"Exigimos una mayor coordinación entre los concursos de generación energética y declaraciones medioambientales. El cambio de estas condiciones pone en riesgo la llegada de inversiones millonarias y la creación de cientos de puestos de trabajo a nuestro territorio" explica Casas. El cierre de la central térmica de Andorra supuso un impacto económico, social y laboral, y el Nudo Mudéjar se creó para articular una transición energética justa que permitiera sustituir la actividad vinculada al carbón y la producción energética. Lo previsto era una potencia de 1.202 MW.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Justa ha reducido la potencia actual a en torno a los 400 MW, lo que supone aproximadamente un 80% menos de lo previsto, han recordado los populares. "Esta situación evidencia una falta de planificación y coordinación por parte del Gobierno de España, tanto en la adjudicación de capacidad como en la valoración ambiental de la zona".

Asimismo, "esto repercute en la reducción de la creación de empleo, la pérdida de oportunidades industriales vinculadas a la energía, la generación de incertidumbre económica para la comarca y el debilitamiento de las políticas de lucha contra la despoblación".

Por ello, desde las diferentes instituciones públicas, el Partido Popular exige al Gobierno de Sánchez que analice la situación y presente alternativas socioeconómicas y ambientales para una transición justa, equilibrada y compatible.

Silvia Casas ha instado a que "se asigne de manera prioritaria y urgente la capacidad de evacuación no utilizada a otros proyectos industriales, tecnológicos o energéticos que quieran instalarse en nuestro territorio".