PP y Vox acuerdan activar la ZBE de Zaragoza solo a episodios de alta contaminación para todos los vehículos

La consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes; y la portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza (PP) y el grupo municipal de Vox han acordado dejar sin efecto la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y activarla solamente ante episodios de alta contaminación que tendrán que cumplir unos parámetros, de modo que podrán acceder y circular libremente sin ser multados aunque no tengan etiqueta medioambiental.

Este acuerdo de modificación de la ordenanza de ZBE lo han presentado la consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes; y la portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, quien ha ofrecido todos los detalles.

Tatiana Gaudes ha asegurado que no se pierden las ayudas del Ministerio de Transportes para el transporte público que estaban ligadas a la ZBE y además ha asegurado que no vulnera el Real Decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros sobre la obligatoriedad de multar a quien incumpla la ZBE y que en la actualidad es un multa por día. "Nos lo hemos leído y habla de que exista una Zona de Bajas Emisiones, que exista un sistema de control y tenemos un protocolo y además un acceso y una monitorización. Por lo tanto, cumplimos todos y cada uno de los requisitos", ha zanjado Gaudes.

Al respecto, Eva Torres se ha añadido: "Si los ciudadanos cumplen, ¿por qué les vamos a multar?" para dejar claro que si en algún pequeño tramo en los que si se aplica la ZBE entre las calles Don Jaime I y San Vicente de Paúl, un vehículo accede y además aparca porque "casi tiene ganas de ser multado, pues se le multará". "Este es un diseño de zona de bajas emisiones que cumple la ley, todos los parámetros que se establecen cumplen la ley", ha remachado.

En rueda de prensa, Eva Torres ha explicado que en un país como España, la ZBE "no tiene ningún sentido y menos todavía en Zaragoza que lleva mejorando significativamente su calidad de aire durante las últimas dos décadas y presenta descensos en todos los valores de contaminantes".

Tras recalcar que Zaragoza "no es una ciudad contaminada" y porque cada año presenta mejores valores de contaminación, este acuerdo "liga" la ZBE a los niveles de contaminación.

De este modo, se permitirá "acceder y circular libremente" a todos los vehículos dentro de la ZBE "sin ser multados independientemente de que tengan o no tengan etiqueta medioambiental". La ZBE quedará delimitada con la misma extensión, pero estará "inactiva, inoperativa, como si no existiese, salvo que se active por un episodio de contaminación, que de ocurrir sería muy extraordinario", ha precisado.

LOS PARÁMETROS

Esos episodios extraordinarios que activarían la ZBE, tal cual está aprobada, tendrían que ajustarse a varios parámetros. Uno de ellos es que en cinco de las ocho estaciones que miden la calidad del aire, el nivel de NO2 --dióxido de nitrógeno-- superen a la misma hora sus valores de referencia, que se han establecido partiendo de sus valores medios del año 2025.

Además, se tiene que dar también de manera simultánea que esos valores que superan esas 5 estaciones se mantengan durante, al menos, 2 horas consecutivas ininterrumpidamente. Es decir que cinco de las ocho estaciones deben de superar el valor medio establecido y mantenerlo como mínimo dos horas de manera ininterrumpida. "Algo que no se dará o de darse se dará muy, muy excepcionalmente, porque Zaragoza mejora su calidad de aire año tras año", ha aventurado Torres.

Este modelo presentará unas excepciones muy concretas en unos ocho o nueve tramos de calles muy reducidos en el entorno de la plaza de San Pedro Nolasco, que "quedarán como están hasta ahora y no se ligarán a la calidad del aire". Así, en estas áreas se podrá acceder y circular permaneciendo un tiempo inferior a 15 minutos, pero habrá que tener la precaución de no aparcar", ha recordado Torres.

Tatiana Gaudes ha aplaudido este acuerdo porque el llegar a acuerdos de compromisos presupuestarios del 2026y sobre los que llevan trabajando casi un año "siempre hay que celebrarlo".

"Creo --ha subrayado Gaudes-- que aunar el libre derecho a la circulación con el recibir las ayudas al transporte y también incluir en esa variable la mejora de la calidad del aire es un éxito al que podemos decir que han llegado pocas ciudades". De hecho, ha abundado la consejera municipal, "se refuerza" la monitorización al controlar la calidad del aire mediante sensores y también se refuerza la propia monitorización. "Por lo tanto, lo que hacemos es tener más información de la calidad del aire de Zaragoza para adaptarla a sus necesidades".

CAMBIOS DE LA ORDENANZA

La decisión se apoya en los informes técnicos incorporados al expediente, que concluyen que esta fórmula permite alcanzar los objetivos de protección de la salud y mejora de la calidad del aire exigidos por la normativa estatal, al tiempo que adapta la intensidad de las medidas a la gravedad que genere la presencia de NO2 en la ciudad.

El proyecto de modificación afecta parcialmente a varios preceptos de la Ordenanza actualmente en vigor. En concreto, modifica los artículos 2.2, relativo al ámbito de aplicación; 6.2, relativo a la señalización de la Zona de Bajas Emisiones; y 7.5, sobre las medidas de intervención.

Asimismo, actualiza las disposiciones finales primera y segunda, modifica el Anexo 1 e incorpora dos nuevos anexos, 3 y 4, en los que se regula el protocolo de gestión dinámica para la activación de la ZBE y se establecen las vías que integran el "ámbito espacial de especial protección por razones de calidad del aire".

Para hacer posible este nuevo sistema de funcionamiento, el Ayuntamiento prevé la instalación de paneles informativos en los accesos a la ZBE. Estos dispositivos, complementarios a la señalización fija ya existente, estarán conectados al sistema municipal de control del tráfico y a la red de vigilancia de la calidad del aire, permitiendo informar en tiempo real sobre la activación o desactivación de las restricciones.

PLAZOS

Tras la aprobación del acuerdo, con su anexo de calles, por el Gobierno de Zaragoza la semana próxima, se abrirá un plazo de exposición pública de 30 días y luego otro de menos de una semana para que los grupos municipales presenten los votos particulares y se llevará a comisión y posteriormente se someterá a votación en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.

Respecto a que este asunto de la ZBE allane el camino para que PP y Vox lleguen a un acuerdo en el presupuesto de 2027, Eva Torres ha precisado que antes "hay que cumplir con los acuerdos de 2026" y ha apuntado que falta por alcanzar el acuerdo sobre la racionalización de la estructura administrativa del Ayuntamiento de Zaragoza.