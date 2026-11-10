PP y Vox acuerdan el presupuesto de Zaragoza para 2027 que llegará a los 1.101 millones e incluye la prioridad nacional

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y la portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, presentan el acuerdo del presupuesto de 2027 - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza (PP) y el grupo municipal de Vox han llegado a un acuerdo en el presupuesto de Zaragoza para 2027 que alcanzará la cifra global de 1.101 millones de euros, que es un 6 por ciento más que el de este ejercicio y un 25 por ciento más que al inicio del mandato; además recoge una inversión global de 140 millones con la financiación afectada frente a los 83 del inicio del mandato, e incluye la prioridad nacional en el acceso a las ayudas y vivienda.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y la portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, han presentado este acuerdo presupuestario, que supone el octavo que pactan desde que el PP gobierna el Ayuntamiento de Zaragoza en 2019.

Eva Torres ha comentado que la novedad de este acuerdo es que incluye la prioridad nacional que "es transversal" en las ayudas públicas y en el acceso a la vivienda, para precisar que "no es exclusividad, sino que primero los que han llegado a España de forma legal y estén empadronados desde un mínimo de 5 años" y ha dejado claro que "es un principio irrenunciable y fundamental para VOX dentro del marco legal vigente".

PRIORIDAD NACIONAL

El objetivo es implantar requisitos específicos de residencia, empadronamiento y arraigo para asegurar el bienestar de los ciudadanos que aportan al sistema, ha apostillado.

"Prioridad es primero los nuestros, los españoles y todos aquellos que han llegado a nuestro país de manera legal, que residen en España de manera legal, que han llegado a trabajar y a sumar para mantener nuestro estado de bienestar. Todo dentro de la legalidad", ha expuesto Eva Torres.

"Residencia legal, empadronamiento legal y arraigo en el territorio con cinco años mínimo de empadronamiento con residencia legal", ha resumido Eva Torres para comentar que son requisitos que van en la misma línea que ya se aplica en el Gobierno de Aragón.

De este modo, todas las líneas de ayudas, subvenciones y el acceso a la vivienda, en todas aquellas que se pueda, deberá de primar este principio de prioridad nacional que, según ha dicho, para Vox es "irrenunciable y fundamental".

Natalia Chueca ha indicado que la prioridad nacional "ya se está aplicando en muchas cuestiones" y también en el ámbito autonómico. "No es nuevo, ya lo aplicaba también Lambán con un gobierno socialista", ha zanjado.

De lo que se trata, ha aclarado, es que "lo que se conoce como arraigo se priorice" a la hora de conceder subvenciones a aquellas personas que llevan más de cinco años empadronadas en Zaragoza.

"Me parece --ha agregado Chueca-- que tiene mucho sentido y que siempre que sea legal y que se pueda hacer va en la línea con todo lo que se está haciendo a nivel autonómico y pronto a nivel nacional".

CUMPLIR LOS ACUERDOS

En rueda de prensa, Chueca ha considerado que es un día de "alegría" para los zaragozanos el llegar a este acuerdo porque la ciudad no está en la misma situación el Gobierno de España", que no ha aprobado los presupuestos desde 2023.

Ha agradecido al apoyo de Vox porque aunque es un partido "distinto" al PP ambos han dejado de lado los puntos en los que difieren para centrarse en los puntos que les unen y así iniciar la tramitación para poder aprobar el presupuesto en enero de 2027, que es la "mejor fecha" porque hace muchos años que Zaragoza no tenía un presupuesto aprobado en enero al inicio del año y eso también garantiza una ejecución "récord" de las cuentas de este ejercicio que ha aventurado superará el 90 por ciento, incluidas las partidas propuestas por Vox.

"Siempre que cerramos un acuerdo es con el compromiso de cumplir. Yo no soy de esos políticos que dicen una cosa y luego cambian de opinión", ha incidido la alcaldesa.

Por su parte, Eva Torres ha aludido a la estabilidad que proporciona Vox con este acuerdo para que el Gobierno de Zaragoza pueda cerrar con todos sus proyectos y obras para declarar estar "muy contenta con este acuerdo".

La portavoz de Vox ha desvinculado este acuerdo de la convocatoria electoral del 29 de noviembre porque "no se trata de que haya elecciones o no, sino de lo que es mejor para los zaragozanos" y este es un "gran acuerdo" para los zaragozanos por la estabilidad que conlleva para que el Gobierno de la ciudad pueda concluir sus proyectos.

"Aunque no es nuestro presupuesto y nuestras prioridades no son las mismas prioridades que las del Partido Popular, hemos puesto y nos hemos focalizado en todo aquello que nos une y así es un presupuesto que tiene nuestras partidas e incluye la prioridad nacional", agregando que "este acuerdo, como todos los que tomamos, definitivo. No tiene vuelta atrás", ha remachado Eva Torres.

DATOS

Sobre los ingresos por venta de suelo ha adelantado que serán parecidos a los de este año y dado que en 2027 ya no habrá fondos europeos ha destacado que el presupuesto será de récord con las cuentas "saneadas". Tampoco hay avanzado algún proyecto nuevo porque este presupuesto es de cierre de mandato y los dará a conocer en el programa electoral de las elecciones de mayo de 2027.

Entre las principales partidas destaca el crecimiento en personal de un 10% sobre este año y de un 30% desde el inicio del mandato hasta alcanzar los 32 millones. En el capítulo 2 de gasto corriente de bienes y servicios este aumento será casi del 11%, por encima del crecimiento medio del presupuesto global.

Hay capítulos como la movilidad que tendrá consignados 143 millones de euros, que son 40 millones, un 43% más desde el inicio del mandato, más para mejorar las líneas y frecuencias de autobús, el tranvía y la bici pública, .

"Hemos sido capaces no solamente de dar estabilidad, sino de mejorar la prestación de los servicios públicos esenciales de la ciudad de Zaragoza, que inciden directamente en mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad", ha recalcado Chueca.

En parques y jardines que es una de las principales demandas ciudadanas la partida crece un 20%, más de 40 millones de euros, que es aumento del 53% respecto a 2023.

Los servicios sociales "también son otra prioridad" y crece más de un 3%, hasta superar los 83 millones, que representa un crecimiento del 30% respecto al inicio del mandato.

Este presupuesto también permitirá acabar proyectos estratégicos del mandato como todas las inversiones en calles, en equipamientos de ciudad, la regeneración del río Huerva, La Romareda, Distrito 7, centros sociales, centros cívicos y asfaltados, además de "seguir creciendo en vivienda e iluminación".

CUADRATURA DEL CÍRCULO

Tras recordar la herencia de 16 años de gobiernos de izquierdas que "habían dejado a Zaragoza como la ciudad más endeudada de España" ha señalado que en estos ocho años de gobiernos del PP "se ha revertido esa situación" porque se alcanzan inversiones récord, bajando los impuestos, como el IBI que está al mínimo legal desde el pasado mandato, además de bajar la deuda cada año y "mejorando los servicios públicos, los servicios sociales y la inversión".

"Esto es la cuadratura del círculo", ha resumido al comentar que los ciudadanos le preguntan cómo se pueden sanear las cuentas, reducir la deuda sin subir los impuestos y a la vez haciendo la inversión récord.

A su parecer, se trata de "buena gestión" y de "respeto por el dinero público" algo que ha echado de menos en otras instituciones, en concreto en el Gobierno de España y en el "trato en los últimos años del dinero de los españoles".