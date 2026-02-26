PP y Vox aprueban el presupuesto de Zaragoza para 2026 que supera los mil millones de euros

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, con los votos a favor del PP y Vox, y el rechazo del PSOE y ZeC, el presupuesto de 2026 que asciende a 1.039.813.747 euros, un 6,29% más que el anterior y incluye una cifra histórica de 128 millones de euros en los capítulos 6 y 7 dedicados a inversiones.

La consejera municipal de Hacienda, Blanca Solans, ha destacado que el presupuesto recoge una política fiscal, que es la "más competitiva" respecto a otras ciudades porque no sube ni el IBI ni la plusvalía, ni el impuesto de circulación. La única tasa que se modifica es la del agua y residuos para "contribuir a la sostenibilidad del sistema y devolver a los ciudadanos las inversiones básicas de las que adolecía la ciudad", ha expresado Solans.

Los ingresos del Estado son unos 17 millones, que es un 4% más, hay una reducción de intereses de la deuda de un 34%, ya que al amortizar más hay más margen presupuestario para inversiones y gastos sin subir impuestos. La venta de suelo apenas es el 7% de los ingresos, ha sintetizado Solans y es la ciudad que más esfuerzo hace para vivienda.

Ha dicho que se ha enriquecido con las aportaciones de la oposición y ha agradecido el apoyo definitivo de Vox después de llegar a un acuerdo para cambiar la ordenanza sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que se activará cuando supere los límites de contaminación, y también se acordó aligerar la administración municipal compuesta por sociedades y patronatos que está por determinar.

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha dicho que este acuerdo PP-Vox "es moneda de cambio a lo que pasa a 300 kilómetros" en referencia a las reuniones entre Feijóo y Abascal. Ha criticado que hay 81,7 millones sin ejecutar de 2025 y se vende suelo público para pagar proyectos "faraónicos" y el billete de autobús ha subido un 26% desde que está el PP, ha calculado. "Han eliminado la cultura para convertirla en espectáculo de marketing", ha afeado Tomas quien ha cifrado en 26,7 millones los que se han dejado de invertir en Urbanismo; mientras avanza el proyecto de Giesa "que nadie ha pedido".

La portavoz adjunta del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha expuesto que la ampliación del horario del tranvía, la mejora de los polígonos industriales y de la seguridad en calles, la simplificación administrativa, un buzón de reclamaciones y el apoyo a la familia son algunos de los aspectos que "enriquecen el presupuesto" a iniciativa suya.

ZONA DE BAJAS EMISIONES

Vox, ha dicho, ha solventado dos escollos que son aligerar la "enorme" estructura del ayuntamiento de Zaragoza y la aplicación de la ZBE, que ha calificado de "una cacicada impuesta por el Gobierno de Sánchez y no la Unión Europea, que discrimina a unos ciudadanos frente a otros porque no tienen para un coche eléctrico, además de que no está demostrado que la ZBE mejore la calidad del aire". "Logramos que ningún ciudadano sea multado por entrar en le centro de su ciudad, que además pagan sus impuestos de circulación e inspección técnica de vehículos", ha esgrimido.

Sobre la estructura y el aumento de los gastos corrientes ha pedido compensarlo mediante la disminución de gastos superfluos y así se "fusionarán o extinguirán patronatos o sociedades municipales".

Torres ha calificado de "sectaria" la posición de ZeC por decir que al activar la ZBE por grado de contaminación supondrá "matar" a los ciudadanos y ha precisado que "mata la corrupción".

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha lamentado que el presupuesto "es desequilibrado, no es sostenible ni ambicioso ni transformador, además de que se abandonan los barrios que demandan servicios públicos". De las 92 enmiendas presentadas no se ha aprobado ninguna lo que revela "el desprecio del PP, mientras Chueca asume todos los postulados de Vox" y ha alertado de que si la alcaldesa sigue asumiendo esos postulados al final votarán al original.

Ranera ha solicitado disponer del informe sobre la modificación de la ordenanza de la ZBE y la afección que tendría sobre las ayudas al transporte del Gobierno de España que suman 22 millones de euros entre los años 2025-26.

Sobre el adelgazamiento de la administración, Ranera ha alertado de que supondrá "despidos" y a modo de símil futbolístico ha dicho: "En este partido Chueca 0 Torres 1. Vox ha venido a gobernar y el PP es un telonero".

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha agradecido a Vox su "responsabilidad" por apoyar el séptimo presupuesto. "Juntos cambiamos la ciudad tras 16 años de gobierno de izquierdas". A Ranera le ha recriminado que "nunca está contenta" y le ha sugerido que "cambie de actitud" a tenor del resultado del 8 de febrero. A ZeC le ha dicho que "o cambian de actitud o en esos escaños se sentará CHA en las próximas elecciones".

INVERSIONES

La inversión total superará los 200 millones, al sumar 34 más de las sociedades municipales Zaragoza Vivienda y Ecociudad, y unos 50 de financiación de créditos vinculados a proyectos concretos y con un plazo para ejecutar en 2026.

Para La Nueva Romareda hay 16 millones del préstamo participativo y 11,1 millones de aportación a la sociedad LNR; para las riberas del Huerva hay 19,9 millones; y Giesa-Distrito 7 hasta 11,2 millones.

El Centro Cívico Hispanidad cuenta con 2,8 millones para finalizar su construcción; el futuro Centro Deportivo Municipal Distrito Sur, en Valdespartera tiene 3,5 millones; y la Escuela Infantil de Arcosur se iniciará en 2026 con 3,1 millones.

El proyecto de remodelación de la plaza del Pilar ha contado en 2025 con la elaboración de un Plan Director y en 2026 se prevé un plurianual de 350.000 euros para licitar contratos de redacción de proyectos y 1 millón más en 2027.

Otros proyectos son la primera fase de la reforma integral del Parque Tío Jorge (1,7 millones), el desarrollo del Bosque de Torre Ramona (1 millón), la Comisaría de Policía Local del Parque Bruil (100.000 euros), la ampliación del Centro Municipal de Servicios Sociales de San José (735.000), la reforma de la Escuela Infantil La Piraña en Las Fuentes (970.000), la Harinera de Casetas (757.000), las obras del entorno del estadio Ibercaja Romareda (1,5 millones) o la restauración de monumentos como el Quiosco de la Música del Parque Grande (400.000) y el de la plaza de Los Sitios (300.000).

En los barrios rurales se destinan 2 millones a inversiones y otros 6 millones para transporte con el objetivo de atender las reivindicaciones vecinales a falta de un convenio con la DPZ.

26 MILLONES EN RENOVACIÓN DE AVENIDAS Y CALLES

El presupuesto contiene 26 millones para reformas de avenidas y calles; otros 10 millones para el Plan de Renovación de Avenidas de la Ciudad, que comprende obras clave como Coso-San Miguel y avenida de Valencia; y 6,2 millones para renovación viaria, que incluye la rehabilitación integral de calles Utrillas, Matadero, Pedro Cerbuna, Doctor Iranzo y Camino del Vado, entre otras.

El Plan Especial de Vivienda de Zamoray-Pignatelli duplica la aportación hasta los 1,5 millones de euros para adquirir suelos, adecuar solares, mejoras y actuaciones urgentes en inmuebles o medidas de seguridad en edificios catalogados.

La Operación Asfalto tiene un millón de euros, la regeneración de polígonos industriales 400.000, los nuevos aparcamientos compensatorios y de autocaravanas tienen 450.000 euros y 5 millones para conservación de viario público y mejora de la accesibilidad.

También se ha aprobado la plantilla municipal para 2026, compuesta por personal funcionario, laboral y eventual del Ayuntamiento, cuyo grado de ocupación es del 93 por ciento. En el Ayuntamiento trabajan 5.288 empleados municipales, el 98% son funcionarios, mientras que el 2% es personal laboral, a los que se suman 44 eventuales. La media de edad se sitúa en 49,86 años. El grueso de la plantilla es categoría C1, C2 y E (4.275), a los que se suman 662 profesionales A2 y 351 A1.