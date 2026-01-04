PP y Vox celebran junto a la comunidad venezolana: "Ha llegado el momento de la libertad"

La concentración para celebrar el derrocamiento de Nicolás Maduro ha finalizado con los asistentes cantando el Himno de Venezuela. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Decenas de venezolanos se han concentrado este domingo en la plaza España de Zaragoza, entre vivas a Venezuela y a España, para aplaudir la intervención estadounidense en su país y la caída de Nicolás Maduro, en una convocatoria a la que se han sumado diversos representantes de PP y Vox, como la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, o la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, entre otros.

La alcaldesa ha comenzado su intervención afeando su ausencia al PSOE y expresando su emoción porque, cuando ve a la comunidad venezolana, ve "dignidad, valentía, un pueblo que ha tenido que marcharse y que jamás se ha rendido".

"Sé todo lo que lleváis dentro. Lleváis la herida del exilio. Empezar de cero, tener que trabajar duro para arrancar partiendo de cero, vivir cada día con el corazón partido, porque aquí estáis vosotros, pero vuestros padres, vuestros hijos, vuestros abuelos, vuestros hermanos, vuestros amigos, siguen allí, silenciados por el miedo, por el hambre y por la represión. Por eso os digo hoy, como alcaldesa de Zaragoza, que Zaragoza os entiende, que Zaragoza os abraza", ha añadido.

Ha dicho "alto y claro" que "lo que ha sufrido Venezuela es represión, es terror y es dictadura" y que todo ello tiene un responsable, que es Nicolás Maduro y "su régimen narcoterrorista".

Por ello, ha manifestado que "con la intervención de Estados Unidos, muchos hemos sentido que se abría por fin una puerta que llevaba años cerrada por los golpes y por el terror", tras lo que los manifestantes la han interrumpido gritando "libertad".

Sin embargo, la alcaldesa ha advertido de que "la caída de un dictador no significa que haya caído todo el régimen, porque el régimen son sus tentáculos, que están en la justicia, en las instituciones, en la economía, en la Policía, en el miedo; y eso no se desmonta solo, hay que desmontarlo pieza a pieza", por lo que ha pronosticado "un camino duro" y "momentos difíciles". Eso sí, ha dejado claro que "el mal sería aceptar una libertad parcial" y "permitir que el régimen cambie de cara, pero no de fondo", algo que "no va a pasar".

"Venezuela merece elecciones libres de verdad, Venezuela merece justicia y Venezuela merece la democracia total", ha remachado Chueca, insistiendo en que España "no puede ponerse de perfil ante una dictadura" y reprochando a Pedro Sánchez que su "neutralidad ante un tirano" es "complicidad". "Desde el Partido Popular, lo tenemos claro: estamos con los demócratas y no con los tiranos", ha terminando, reafirmando su apoyo a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y a María Corina Machado por representar "la legitimidad moral de un pueblo valiente".

"Venezolanos, os han intentado romper, romper con hambre, con cárcel, con exilio, con mentiras, pero no han podido. No han podido porque la dignidad no se compra y un pueblo unido no se rinde", ha finalizado antes de pedir tres cosas: "unidad para que no os dividan, esperanza para que no os apaguen y confianza para llegar hasta el final". En ese punto, ha reiterado que no van a estar solos y que Zaragoza les va a dar "todo su apoyo" para que la transición "avance y no se frene".

APOYO TOTAL DE VOX A LA INTERVENCIÓN TRUMP

Por su parte, el presidente de Vox Zaragoza, Santiago Morón, ha asegurado que celebran "sin ningún tipo de matiz" la "detención" de Maduro y que "no se puede hablar de que se haya socavado la soberanía de un país" porque "Reside en el pueblo" y "este señor ha usurpado el poder y estaba ilegítimamente en el Gobierno".

Ha reconocido que existe incertidumbre, pero cree que "y a se ve la luz al final del túnel", agregando que van a encontrar "un aliado" en Vox en este "camino de la libertad".

Por último, ha sostenido que en estos momentos hay "una gran preocupación" en el PSOE de Pedro Sánchez y de Pilar Alegría porque "con la caída del narcorrégimen de Venezuela se conocerán muchas cosas del entramado internacional que aúna la delincuencia y el socialismo": "Y caerán todos, y caerá Rodríguez Zapatero, y caerá Sánchez y caerán todos".

LA "LECCIÓN" DEL PUEBLO VENEZOLANO

El presidente del PP Zaragoza, Ramón Celma, ha dado la enhorabuena a la colonia venezolana en Aragón, a la que ha transmitido que han dado "la lección" de que "con lucha, con trabajo constante, merece la pena tener esperanza en las buenas causas".

"Sabéis que habéis tenido siempre de vuestro lado al Partido Popular, a nuestro presidente Jorge Azcón, a la alcaldesa y que los vais a seguir teniendo cerca durante todo este camino", ha finalizado.

Los organizadores también han dado la palabra al consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, quien ha destacado que, pese al frío, "hoy todos nuestros corazones emiten radiaciones de calor, de alegría, de emoción y, por supuesto, de esperanza para esa Venezuela libre".

"Yo soy el consejero de Sanidad y creo que no hay nada más saludable que disfrutar de la libertad", ha apuntado Bancalero, quien ha aplaudido la caída de la "narcodictadura", que se ha producido "gracias a un gobierno de un país democrático, en referencia a Donald Trump.

La titular de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, ha asegurado que la sólo el hecho de que Maduro haya salido de Venezuela "ya es motivo de alegría". "Venezolanos que queráis volver, podréis volver los que queráis, pero los que os queráis quedar aquí, que sepáis que estáis en vuestra casa", ha exclamado, aunque para ello muchos otros dirigentes del país "se tienen que ir" también.

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD VENEZOLANA

En representación de la comunidad venezolana en Aragón, el presidente de la Asociación Íbero-Venezolana, Wilson García, ha comenzado mostrando su alegría por que "Venezuela hoy está en boca de todo el mundo, sobre todo por la caída de la cabeza principal de la organización criminal que ha venido usurpando el poder desde hace muchos años y se ha convertido no sólamente en una pesadilla para nuestra nación, sino una seria amenaza para todo el hemisferio e incluso para el mundo".

Ha reiterado que el régimen de Maduro es "una organización criminal terrorista" que cuenta con el apoyo de "entidades terroristas internacionales", pero que ahora caerá sobre su expresidente "todo el peso de la ley" ya que será juzgado "por crímenes de lesa humanidad, por narcotráfico y por terrorismo".

"Los Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump, no está cambiando un gobierno, entendamos eso. Está ejecutando una orden judicial de un tribunal de un distrito de Nueva York. Y el Comando Sur ha acatado esa orden y se ha ejecutado de manera impecable", ha defendido.

Por su parte, la secretaria política de Vente Venezuela --movimiento político liderado por la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado-- para Europa, Carolina Márquez, ha recordado que "el 28 de julio de 2024, Venezuela habló", eligiendo a Edmundo González Urrutia como presidente, y que es cuando comenzó el cambio.

Un cambio, ha continuado, que se confirma tras el "madrugonazo" del 3 de enero, con una operación "quirúrgica" para llevarse "a este dictador, a este criminal, a este narcotraficante", en referencia a Nicolás Maduro.

Ha avisado de que "no va a ser fácil", pero que Machado y González Urrutia están preparados para cualquier escenario que se presente, convencidos de que su país "va a tener un cambio real".

Márquez ha concluido reclamando que Venezuela vuelva a ver "el derecho de la propiedad privada", que les han "robado" y "ultrajado", y reiterando su orgullo de ser venezolana y ver cómo muchos de sus compatriotas "han vuelto a nacer, han vuelto a reconquistar nuestras fronteras".

El acto ha terminado con los asistentes cantando solemnemente el himno nacional del país sudamericano.