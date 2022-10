El PP Zaragoza valora como "deprimentes" los 547 millones de los PGE que recibirá Aragón

ZARAGOZA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular en Zaragoza ha calificado de "deprimentes y frustrantes" los Presupuestos Generales del Estado (PGE), a través de los que el Gobierno central tiene previsto destinar a Aragón un total de 547 millones de euros.

El presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma ha apuntado este viernes en rueda de prensa que estos presupuestos cuentan con una partida que es "realmente perjudicial" para la provincia de Zaragoza y para el conjunto de los españoles.

Cualquier presupuesto debe partir de "unos ingresos acertados", y en este caso, el Gobierno dice que el crecimiento va a ser de un 2,1 por ciento, mientras que los análisis de otras instituciones como el Banco de España, han indicado que "como mucho" este crecimiento podría alcanzar el 1,5 por ciento, ha detallado Celma.

"A la vista de estos PGE, el presidente de España, Pedro Sánchez, está ratificando una idea que está en la opinión pública, y es que es capaz de hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder", ha lamentado Celma agregando que todas las partidas de estos presupuestos están orientadas a un mismo objetivo, "más allá de si se pueden cumplir o no, Sánchez piensa que así va a ser más fácil remontar las encuestas".

En esta misma línea, el diputado nacional en el Congreso de los Diputados, Eloy Suárez, ha incidido en que la consecuencia de este hecho es que habrá 14.000 millones de euros menos de ingresos, que se convertirán en deuda. Asimismo, ha recordado que cuando Pedro Sánchez entró al Gobierno, cada español tenía una deuda media de 73.500 euros para solventar la deuda total de España, una cifra que en la actualidad ha ascendido hasta alcanzar los 90.000 euros.

"Cuando Sánchez dice que en esta crisis no van a hacer lo mismo que la anterior engaña a los ciudadanos, y está haciendo exactamente lo mismo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero, endeudarse, gastar lo que no se tiene y colocar al país al borde del abismo", ha manifestado Suárez.

PROBLEMAS ENDÉMICOS

Celma ha incidido en que la provincia de Zaragoza tiene "una serie de problemas que empiezan a ser endémicos" en relación a los recortes como la falta de ambulancias en Daroca, Luna, Maella o Illueca, "lugares en los que antes este servicio se prestaba sin ningún problema". Ha destacado también que Aragón es "la última comunidad autónoma con menos inversión en Atención Primaria" y que se están cancelando citas por falta de personal.

Respecto al ámbito de la Educación, el presidente del PP-Zaragoza ha indicado que "hay graves problemas y no hay soluciones", por lo que numerosos niños no pueden ir con normalidad a clase debido a problemas con el transporte escolar en las zonas de Caspe, Maella o Gallocanta. "Los presupuestos tienen que centrarse en resolver estos problemas concretos y no en hacer la campaña electoral o publicitaria de ningún presidente", ha criticado.

Ramón Celma ha adelantado que van a solicitar a todos aquellos representantes 'populares' de comarcas y municipios que les trasladen qué necesidades de las que tienen dependen del Ejecutivo central para que puedan ser presentadas a través de enmiendas en el Congreso.

Asimismo, ha hecho hincapié en que el Partido Popular va a plantear a través de las enmiendas es que estos Presupuestos "palien los problemas reales que tienen los ciudadanos" tanto en materia económica como de servicios.

AHORRO E INVERSIÓN

"Estos Presupuestos lo que están es robándole el futuro a las generaciones más jóvenes", ha lamentado Suárez agregando que a su juicio, estos PGE se olvidan del "ahorro" y de la "inversión". "La clase media y trabajadora en dos años ha perdido un 20 por ciento su poder adquisitivo el cual no recupera con estos Presupuestos".

El diputado en el Congreso ha criticado que estos PGE "se olvidan de 10 millones de personas con ingresos inferiores a 14.000 euros". Asimismo, ha destacado la cifra recogida por Eurostat de 13,1 millones de personas que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, además de otras 3,9 que se encuentra en situación de carencia material y social severa. "Está es la realidad del país, más allá de la propaganda", ha dicho.

Suárez ha lamentado que a pesar de aumentar el presupuesto en Sanidad, España cuenta con las listas de espera quirúrgicas "más largas de la democracia" que alcanzan una media de 212 días, un dato que en Aragón se incrementa hasta alcanzar los 183 días. "No se trata de inyectar recursos sino de saber gestionarlos", ha dicho. Aragón es la quinta comunidad autónoma pero "por la cola" en la que se ha aumentado el presupuesto, un 25 por ciento más, ha dicho Suárez.

Por su parte, el diputado nacional en el Congreso, Pedro Navarro, ha expresado que "Javier Lambán es el presidente autonómico socialista peor tratado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

"DEPRIMENTES"

Eloy Suárez ha dicho que estos presupuestos son "deprimentes" porque en proyectos como el corredor Algeciras-Madrid-Zaragoza, el tramo Calatayud-Daroca, el de Ágreda-Navarra, en Aragón no han recibido financiación derivada de estos PGE. Mientras que el tramo Fuentes de Ebro-Quinto, "el coste es de 37 millones de euros y hay 400.000 euros", una cuantía, ha dicho el 'popular' que no sirve "ni para adjudicar la obra".

"Lo que se observa en estos presupuestos es la ralentización de todas casi todas las inversiones", ha asegurado Suárez agregando que proyectos de restitución de las obras hidráulicas, la limpieza del cauce del río Ebro, los pasos a nivel o las partidas para la despoblación reciben "cero".

Los grandes perjudicados por estos PGE, ha dicho Navarro son los ayuntamientos y la entidades locales. "Vemos con preocupación como las escasas partidas que destinan a los ayuntamientos son para obras que estaban en ejecución y que deberían haberse ejecutado ya, no cumplen con el presupuesto", ha esgrimido.