Un pregón coral vinculado al cine marcará el inicio de las fiestas del Pilar 2025 en Zaragoza

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los máximos exponentes zaragozanos del cine actual se reunirán el próximo 4 de octubre en el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza para dar comienzo a las Fiestas del Pilar como pregoneros en un formato coral. Los directores de cine Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz estarán acompañado por la diseñadora de vestuario, Arantxa Ezquerro; la realizadora, Blanca Torres; y al actor, Pepe Lorente.

Todo ellos son representantes de una de las épocas con mayor reconocimiento de talento zaragozano en la industria nacional demostrado por una profusa lista de candidaturas y de premios en varios de los certámenes de mayor prestigio en España.

La alcaldesa de Zaragoza. Natalia Chueca ha reconocido la "consolidación" de estos "brillantes" profesionales en el panorama nacional e internacional.

"Se han ganado --ha dicho-- el respeto de toda la profesión con un trabajo impecable en sus creaciones en estos últimos años y ya nos han acostumbrado a su presencia y a sus premios en las grandes citas del cine español".

Chueca ha relatado que están protagonizando la "mejor época" de la historia de Zaragoza como cuna de realizadores y de profesionales del audiovisual. Para la alcaldesa es "especialmente valioso" también que hayan puesto ese talento al servicio de la ciudad, apreciando muchos rincones, historias, referencias y personas de Zaragoza en sus rodajes de más éxito.

"Somos una ciudad de cine, conectada con el nacimiento del séptimo arte hace más de 125 años y ellos hoy demuestran que nos hemos afianzado en la vanguardia audiovisual, como también representan proyectos representativos como Distrito 7 en la antigua Giesa, ejemplo del impulso municipal a este sector que consideramos estratégico por su potencial de crecimiento".

De esta manera, el próximo sábado 4 de octubre, los tres realizadores se dirigirán a más de 40.000 personas en un momento que servirá también para popularizarlos entre sus conciudadanos sin una pantalla que los separe.

La plaza del Pilar abarrotada volverá a vivir un acto de apertura de la gran celebración que ya espera la ciudad y que servirá también como homenaje y reconocimiento a los éxitos y al trabajo que todos ellos han venido realizando y que ha propiciado que esta industria valore constantemente la excelencia que aporta Zaragoza y Aragón a las obras cinematográficas actuales.

Sólo en la última edición, la representación aragonesa obtuvo 23 nominaciones a los premios Goya, el escenario más relevante del cine nacional.

Los directores Pilar Palomero, Paula Ortiz y Javier Macipe, han avivado con éxito el palmarés nacional e internacional zaragozano gracias a largometrajes como "Las Niñas", "La Maternal", "La Estrella Azul", "De Tu Ventana a la Mía", "La Novia", "La Virgen Roja".

Para llegar a este momento cumbre ha sido decisivo su "espíritu de equipo" con otros profesionales locales, como las dotes interpretativas de Pepe Lorente o la maestría y el virtuosismo de en los vestuarios que aporta Arantxa Ezquerro, a lo que se suman los guiones y la dirección en sus documentales de Blanca Torres, con "Marisol, Llámame Pepa" como último gran éxito en el circuito nacional.