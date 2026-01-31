Premios de FUCI y Ecoembes a los mejores trabajos universitarios sobre consumo y economía circular

Foto de familia de los premiados por FUCI y EcoembesGobierno de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

La Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza ha acogido la entrega de los premios FUCI-Ecoembes. Estos galardones suponen un reconocimiento a los trabajos realizados por alumnos universitarios en materia como consumo responsable y economía circular.

Al acto, ha asistido la directora general de Protección a los Consumidores y Usuarios, Inma de Francisco, que ha aplaudido el trabajo de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI) sobre consumo responsable y la cooperación eetablecida con Ecoembes para la promoción de estas prácticas y valores.

"Al igual que FUCI y Ecoembes, en el Gobierno de Aragón trabajamos activamente en el fomento de un consumo responsable y de procesos sostenibles que no comprometan las formas de vida de las generaciones futuras", ha señalado Inma de Francisco.

"Desde el Gobierno de Aragón defendemos un consumo que no solo proteja los derechos individuales, sino que contribuya activamente al bien común", ha afirmado, "mediante un consumo informado, crítico, responsable y alineado con los retos que afrontamos como sociedad".

Entre estos retos, ha apuntado "la saturación de residuos, la necesidad de una transición energética justa, la adaptación a normativas europeas cada vez más exigentes, y la obligación, moral y normativa de garantizar un uso eficiente de los recursos naturales".

"Creemos firmemente que la formación y la información son herramientas clave, y por eso desarrollamos talleres en centros escolares sobre consumo circular y desarrollo sostenible, dentro de la campaña Educar para un Consumo Responsable, así como acciones formativas dirigidas a colectivos y asociaciones de personas adultas en el marco de la educación permanente", ha comentado la directora general de Protección de Consumidores y Usuarios.