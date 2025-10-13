Preocupación entre los ganaderos oscenses e ilerdenses por los casos de DNC aparecidos en Francia y Gerona

HUESCA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los casos de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) aparecidos en las últimas semanas en Francia y en la provincia de Gerona y sus posibles consecuencias en las explotaciones de vacuno del resto del país están generando preocupación entre los ganaderos oscenses e ilerdenses.

Así lo han asegurado desde la organización agraria Asaja, después de que asociaciones ganaderas se hayan reunido este lunes con el nuevo subdirector general de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad del Ministerio de Agricultura para abordar los casos de esta enfermedad que han aparecido en el país vecino y en Cataluña.

La preocupación es especialmente alta en las provincias de Huesca y Lérida, por la proximidad a los focos y porque, por ejemplo, los cebaderos de terneros altoaragoneses representan el 25% de la producción de vacuno en España.

Por parte de la subdirección general de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad se ha trasladado la última información recibida de movimiento de animales desde la última zona de Francia (Jura) y la zona restringida de Cataluña.

Por el momento, no hay sospecha por parte de nuevos casos en ninguna provincia española y todavía se investiga el origen del foco ya que no eran animales franceses.

Se ha expuesto la rápida y certera intervención de ganaderos y veterinarios en las granjas donde se detectaron los focos en las comarcas gerundenses y no se descarta que aparezcan nuevos casos en la zona de vigilancia, aunque no se han detectado más allá de 50 kilómetros de dichos focos.

Asaja ha destacado también que, cuando tres cuartas partes de los animales sean vacunados en una zona afectada, no se realizará el vacío sanitario y sólo se sacrificarán los positivos, poniendo al resto en cuarentena.

La responsable de la sectorial de vacuno de Asaja Huesca, Anabel Cases, ha explicado que, en los próximos días, llegarán a España "82.500 vacunas del Banco Europeo que llegan mañana y 500.000 dosis del laboratorio MSD que irán llegando en diferentes fechas hasta final de mes", y que se irán comprando más dosis en función de cómo vaya evolucionando el foco. Las vacunas se aplicarán a los animales de las zonas restringidas hasta cumplir el 100%.

NUEVOS FOCOS DE DNC

Por otro lado, el Ministerio ha informado de un nuevo foco detectado en Jure (Francia) y se están analizando los movimientos realizados desde este punto hasta España.

Para esta enfermedad, se establece un protocolo que marca la delimitación de zonas de prevención del foco en 20 kilómetros durante 28 días y otra de vigilancia con perímetro de 50 kilómetros y durante 45 días tras la detección.

Del mismo modo, se ha puesto sobre la mesa el baremo de indemnizaciones y se estça trabajando en una nueva tabla. En Europa, han aparecido 72 focos de DNC en Italia y 78 en Francia.