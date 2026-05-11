El presidente de Aragón recalca que La Nueva Romareda "no corre ningún peligro" pese a la situación del Real Zaragoza

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado su preocupación "como zaragocista" por la delicada situación deportiva del Real Zaragoza, al borde del descenso a Primera RFEF, pero ha recalcado que el proyecto de La Nueva Romareda "no corre ningún peligro".

"Me preocupa la situación del Real Zaragoza como me preocupa la situación de todos los equipos deportivos de nuestra comunidad autónoma, que están en situaciones en la tabla que no nos gustan", ha lamentado Azcón en declaraciones a los medios de comunicación tras el acto de colocación de la primera piedra de una promoción de 640 viviendas públicas de alquiler en el distrito de Miralbueno. "Es evidente que a nosotros nos gustaría que los equipos aragoneses estuvieran lo más arriba posible y esa es una malísima noticia", ha añadido.

En ese sentido, ha insistido en que, en el año 2030, España va a ser anfitriona de un Mundial de Fútbol, del que la capital aragonesa va a ser sede, con lo que "por ningún motivo" se va a poner en riesgo la construcción del nuevo campo, que es lo que va a permitir acoger en la ciudad "el mayor acontecimiento deportivo que se produce posiblemente en todo el mundo".

A ello ha sumado la necesidad de que el club blanquillo tenga "un campo acorde" con su categoría y su historia, aunque no con su actual momento deportivo, "por desgracia", ha concluido.