El presidente aragonés defiende la convocatoria electoral tras dos años sin presupuestos: "Habrá un gobierno más fuerte"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, este sábado en una jornada de caza en la localidad de Villarreal de Huerva (Zaragoza). - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha defendido la conveniencia de convocar a los aragoneses a las urnas tras no conseguir el apoyo de Vox para aprobar las cuentas de 2026 porque "habrá un gobierno más fuerte para un momento excepcionalmente bueno que tiene Aragón".

Azcón ha participado este sábado en una jornada de caza en la localidad zaragozana de Villarreal de Huerva junto a los consejeros de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón; y de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, además del presidente de la Federación Aragonesa de Caza, Ángel Nuño.

A preguntas de los medios de comunicación sobre la confirmación de la fecha concreta del adelanto electoral, el presidente aragonés ha razonado su cambio de discurso en pocas semanas sobre los presupuestos y las urnas: "Yo creo que lo importante es ser coherente. Lo he dicho muchas veces, yo siempre he querido aprobar un presupuesto. Creo que Aragón está en un buen momento y necesitaba aprobar un presupuesto, pero creo que la política tiene normas", ha defendido.

En ese sentido, ha considerado que "si no somos capaces de aprobar un presupuesto y llevamos dos años sin hacerlo, lo lógico es que convoquemos elecciones. Que llamemos a los aragoneses".

APROVECHAR EL MOMENTO

Azcón ha llamado a aprovechar la situación económica de la Comunidad: "Eso es lo que más me preocupa, que escuchemos a los aragoneses y que aprovechemos el momento pensando en empujar todos en la misma dirección y no en poner palos en la rueda", ha establecido.

Una cita sobre la que se ha mostrado convencido de que "será una buena noticia" porque de ahí saldrá "un gobierno más fuerte".

En cualquier caso, no ha querido confirmar si será el próximo 8 de febrero cuando los aragoneses sean llamados a ejercer su derecho al voto y ha remitido a este próximo lunes para anunciarlo en una comparecencia ante de los medios de comunicación a la conclusión de un consejo de gobierno extraordinario.