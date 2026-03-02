El presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Aragón, preocupado por la crisis de Oriente Medio

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, José Manuel Clua. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Aragón, José Manuel Clua, ha manifestado este lunes su "preocupación" por el impacto de la crisis de Oriente Medio en el sector.

En declaraciones a Europa Press, Clua ha hecho notar que entre el sábado y el domingo se han cancelado más de 2.400 vuelos en la región, concentrándose "este tapón aéreo" en la zona del Golfo Pérsico, en Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein.

En esta zona "al día se mueven 90.000 pasajeros, con lo cual imagínense todo el volumen de pasajeros que se han quedado tirados en diferentes partes del mundo, no solo españoles, sino franceses, ingleses o alemanes", ha continuado el presidente de la asociación.

"Hasta que esto se reorganice va a llevar su tiempo y, claro, hay cierta preocupación porque hay viajes ya contratados con esta escala técnica y, en fin, ya hay mucha demanda en esto".

Las agencias de viajes aragonesas han recibido consultas de viajeros: "Cuando nosotros tenemos un viajero en un destino y pasa una cosa de estas, lógicamente el primero al que se dirigen es a la agencia de viajes".

A su vez, las agencias se dirigen a las compañías aéreas o a "los receptivos que nos organizan el viaje en destino" y estos "son los que les van orientando, intentándoles hacer ver que la cosa va despacio, que todo esto ha sido una sorpresa muy grande y que todo lleva su tiempo" para reorganizarlo.

Además, "la gente es a veces más paciente o menos paciente, se pone nerviosa", lo que son "cosas lógicas" porque "estás fuera de casa y lo que quieres es volver dadas estas situaciones".

Respecto a los viajes a Egipto, ha recalcado que "no afecta absolutamente nada" porque "Egipto es un destino super tranquilo, está libre de bases militares, con lo cual no hay, y además siempre ha sido un país mediador en los conflictos de Oriente Medio". El domingo pasado salió un vuelo directo desde Zaragoza a Egipto con 270 personas a bordo, un vuelo completo, "y se está desarrollando todo perfectamente".

Por otra parte, el Gobierno de Jordania ha dicho también que su espacio aéreo "aparentemente estaba abierto" y que "los recursos turísticos y las ciudades están funcionando con normalidad", mientras que, por el contrario, en Arabia Saudí "están cancelando vuelos hacia la zona del Golfo Pérsico", aunque "están funcionando" los vuelos hacia otros destinos.

Los viajeros "se tienen que armar de paciencia" en cuanto a las escalas en los países de Oriente Medio, "aunque cueste asumirlo" y "son las propias compañías aéreas las que tienen que reubicarlos de una manera u otra en algún vuelo". "Si no es un vuelo directo como lo tenían desde el Golfo Pérsico hacia España, tendrá que ser en un vuelto vía un punto europeo y luego facilitarles el alojamiento en caso de que sea necesario".

Clua no tiene constancia, a fecha de hoy, de que haya aragoneses atrapados en algún país de Oriente Medio o en aeropuertos afectados por el cierre del espacio aéreo, pero "lógicamente los habrá porque ahora mismo hay aragoneses por todo el mundo continuamente".

"Seguro que a uno u otro le habrá tocado en destino o en alguna escala", aunque este tipo de conflictos "suelen ser hechos puntuales", ha añadido.

"Es lógico que cojas miedo de irte a otro destino pasando por este punto, pero una vez que se acaba el conflicto y se estabiliza la región vuelve a remontar otra vez rápidamente porque las conexiones aéreas son tremendamente buenas y necesarias; no creo que afecte negativamente en un futuro".

Oriente Medio es un destino clásico para los españoles, ha comentado José Manuel Clua. "Contamos con destinos como Jordania o Egipto que son muy demandados de siempre porque son destinos muy atractivos, con mucha historia y mucha cultura y esto hace que tengan mucha demanda".

"Y luego, por supuesto, los países del Golfo Pérsico, Abu Dhabi, Dubái, Oman, cada vez son más demandados, incluso por los cruceristas. Todos los años hay cruceros que hacen por el Golfo Pérsico itinerarios a estos países".