Arabia Saudí confirma un incendio en la Embajada de EEUU en Riad tras ser alcanzada por dos drones

Archivo - Bandera de Arabia Saudí - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Arabia Saudí ha confirmado en la madrugada de este martes que la Embajada estadounidense en Riad está sufriendo un incendio tras ser alcanzada por dos drones, en medio de la oleada de ataques iraníes contra bases e instalaciones de Estados Unidos en países del golfo Pérsico.

Un portavoz del Ministerio de Defensa saudí ha indicado en su cuenta de X que la legación diplomática de Washington ha sido alcanzada por dos drones, si bien ha matizado que se trata de estimaciones preliminares.

La cartera militar ha indicado que la Embajada ha sufrido daños materiales "menores" en su sede al sufrir un incendio "limitado" como consecuencia del ataque, en un breve mensaje en el que no ha citado su origen.

Por su parte, la Misión de Estados Unidos en Arabia Saudí ha emitido una "notificación de confinamiento" para sus nacionales en las localidades de Yeda, Riad y Dhahran, y ha recomendado a todos los ciudadanos estadounidenses a "refugiarse en sus hogares de inmediato".

Además, ha anunciado en X restricciones a todos los viajes "no esenciales" a cualquiera de sus instalaciones militares en la región, mientras continúa dando seguimiento a la situación en Oriente Próximo.