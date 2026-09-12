El presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Aragón:"Hay sentimiento de rechazo a Marruecos con cancelaciones"

Varios militares, a 8 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press
ZARAGOZA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Aragón, José Manuel Clúa, ha indicado que "hay un sentimiento general de cierto rechazo a Marruecos y sí que se está oyendo que hay cancelaciones de grupos y también hay gente que ha decidido cambiar o aplazar el viaje".
Clúa ha precisado que estas cancelaciones o aplazamientos de viajes a Marruecos "va en función de cada agencia" para comentar que en su caso no se ha producido ninguna cancelación porque no tenían ningún viaje programado".
"Imagino que habrá agencias que habrán tenido cancelaciones y que si tenían clientes con intención de viajar a Marruecos, habrán aplazado el viaje para otro destino. Pero no porque pase nada en Marruecos, sino por el propio rechazo de los follones que está habiendo, que nadie sabe lo que está pasando realmente", en referencia a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio de los que pueden quedar varios miles.
"Yo no tenía ningún caso, pero por los medios de información de nuestros canales de agencias de viajes, sí que he sabido que ha habido cierto rechazo a organizar algún viaje ahora a Marruecos. Pero vamos, se siguen anunciando, se siguen programando y ahí están programados", ha indicado para añadir que "a lo mejor en vez de ir igual a mil, pues ahora van 500 personas".
Clúa ha recordado que todavía hay gente que "tiene miedo de viajar hacia Asia" porque los aviones pasan por el espacio aéreo del entorno del estrecho de Ormuz y debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán "que se ha quedado en stand-by, la gente todavía está con esa incertidumbre".
VIAJE A CEUTA
Como contrapunto, Clúa ha informado de que el próximo 14 de octubre viajará con un grupo de toda España a Ceuta y ha confiado en que no se complique la situación para volver a comentar que "el destino de Marruecos en sí, de momento se ha quedado un poco paralizado. No lo están pidiendo".
En declaraciones a Europa Press, Clúa ha relatado que el viaje a Ceuta lo tiene previsto desde la pasada primavera. "No es para ir a apoyar a la ciudad autónoma porque ha pasado eso, no vamos a ir como los de las barcas o como esta gente que va ahí a hacerse la foto. No, nos vamos a una especie de congreso que hacemos y vamos a ir gente de toda España".
Se trata de un congreso de una entidad que se van a reunir en Ceuta y en concreto desde Aragón van 12 personas, también 12 desde Barcelona, desde Madrid acudirán 30 y de Murcia alrededor de 40, para sumar unas cien personas.
"De momento, nadie ha cancelado, ni nadie ha previsto ninguna cancelación. Otra cosa es que el día 20 de septiembre, como anuncian, otra entrada masiva o si Marruecos pega un petardazo o lo pega España y se organice allí el tinglao padre, entonces ya no se puede ir ni un sitio, ni a otro", ha concluido.