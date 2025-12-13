El presidente Azcón agradece a los cazadores aragoneses su implicación para frenar el avance de la peste porcina

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, rodeado de cazadores en Villarreal de Huerva. - FABIÁN SIMÓN

VILLARREAL DE HUERVA (ZARAGOZA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha agradecido este sábado a los cazadores aragoneses su "respuesta extraordinaria" de cara a frenar el avance de la peste porcina africana en la comunidad autónoma.

"En el momento en que los hemos necesitado, han estado ahí", ha expresado desde el coto de Villarreal de Huerva, donde este sábado se ha celebrado una batida de jabalíes.

"Quiero agradecerles su trabajo de forma conjunta con el Gobierno de Aragón para parar un problema tan importante como es el de la peste porcina", ha indicado. "Nos preocupa muchísimo como Gobierno porque el sector ganadero es un motor económico fundamental de nuestra comunidad autónoma y para mucha de la gente que vive en el territorio, sobre todo en nuestros pueblos. Y por eso el Gobierno de Aragón ha estado atento y ha sido pionero a la hora de tomar medidas", ha agregado.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que "el Gobierno de Aragón ha sido el primero a la hora de aumentar las inspecciones y ponerse en contacto con los cazadores para poder matar jabalíes y evitar que se pudiera propagar la peste porcina".

"Desde el principio hemos hablado con la Federación de Caza, hemos colaborado, hemos ido de la mano y hemos estado dialogando para poder acordar las mejores medidas. Y esa implicación se la queremos agradecer hoy en letras mayúsculas", ha añadido.

"En Aragón --ha subrayado-- el primer fin de semana se cazaron más de 3.000 jabalíes. Es un dato espectacular que ayuda a poner en valor lo que significa la caza en Aragón y que demuestra cómo nos están ayudando extraordinariamente a la hora de poder paliar las amenazas que significa una expansión de la peste porcina".

Por ello, el presidente Azcón ha ensalzado la figura del máximo responsable de la Federación Aragonesa de Caza --FARCAZA--, Ángel Nuño, así como "de los que tienen una licencia de caza y de los que están federados en la Federación Aragonesa de Caza", todos ellos hacen una labor magnífica ahora que tenemos un problema como es de la peste porcina, pero no olvidemos que llevan muchísimos años aportando al medio rural", ha concluido.

Por su parte, el presidente de FARCAZA, Ángel Nuño, ha agradecido al Gobierno de Aragón su "disposición" y "colaboración", así como la presencia del presidente Azcón junto a la de los consejeros Rincón y Blasco y del director general, que traduce en apoyo "a un sector que ha estado siempre un poco en el punto de mira de la sociedad".

Una circunstancia cuyos motivos ha reconocido no comprender, "pero ahora están rectificando, poco a poco se nos está dando el valor que consideramos nosotros que es necesario, porque la caza, aunque sea una actividad lúdico-deportiva, también es una actividad esencial en el control de especies, también de enfermedades, como está ocurriendo ahora mismo", ha destacado en alusión a la caza de jabalíes ante la amenaza de la propagación de la peste porcina africana.