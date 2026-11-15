El presidente de la DPH felicita a Capella en el 40 aniversario de su tradicional cross de La Ribagorza - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha asistido este domingo a la 40 edición del Cross de Capella, una de las citas deportivas con mayor tradición de la Ribagorza. Durante la mañana ha acompañado al alcalde del municipio, José Ramón Bruballa, el alcalde de Graus, José Antonio Lagüens, el dePerarrúa, Manuel Lalueza y al presidente de la Comarca de Ribagorza, Roque Vicente.

Claver ha destacado la trayectoria de esta prueba, que cumple cuatro décadas fomentando la práctica deportiva y transmitiendo valores como el esfuerzo, la constancia, el compañerismo y la superación personal. El presidente provincial ha puesto especialmente en valor la participación de los más jóvenes, señalando la importancia del deporte como escuela de aprendizaje, convivencia y respeto.

Asimismo, ha felicitado al Ayuntamiento de Capella, a la Comarca de Ribagorza, a la Federación Aragonesa de Atletismo y a todas las personas implicadas en la organización por mantener viva durante 40 ediciones una cita que reúne a deportistas de diferentes edades y de toda la provincia.

El Cross de Capella, celebrado en el entorno del Puente Romano, pone el broche final al circuito comarcal de campo a través de Ribagorza.