El presidente de la DPZ reitera a Chueca que no se inmiscuya en la gestión de la plaza de toros

Archivo - El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ9, Juan Antonio Sánchez Quero, ha vuelto a pedir a la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, que no se inmiscuya en la gestión de la plaza de La Misericordia. Lo ha hecho en una carta en la que también le ha indicado que el Ayuntamiento de la capital aragonesa dejó a los vecinos y vecinas del barrio rural de La Cartuja sin festejos taurinos, que la competencia de los festejos taurinos es del Consistorio y que nunca la ha ejercido.

"Le recuerdo que el mes pasado usted privó a los vecinos y vecinas de La Cartuja Baja de festejos taurinos. Confío en que esa decisión nada tenga que ver con el hecho de que el alcalde de ese barrio rural pertenezca a un signo político distinto del suyo. Espero que, como usted misma afirmó en rueda de prensa, no haya impedido los festejos taurinos en La Cartuja Baja por seguir las supuestas directrices de algún ministerio", ha indicado el presidente en su misiva de respuesta a la carta que la alcaldesa le ha enviado este jueves.

Sánchez Quero ha trasladado también a Chueca que "los festejos taurinos y las vaquillas constituyen una competencia exclusiva municipal, reconocida en el artículo 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local. Así pues, no compete a la Diputación de Zaragoza organizar directamente los festejos taurinos de las Fiestas del Pilar de Zaragoza o de cualquiera de los otros 293 municipios de esta provincia. Sin embargo, la Diputación sí tiene la responsabilidad de gestionar, conservar y mantener la plaza de toros de la Misericordia, que es de su titularidad".

En este sentido, el presidente ha recogido en su misiva que "en septiembre de 2024 el Gobierno de la ciudad de Zaragoza aprobó 'permitir la celebración de los festejos taurinos en la calle, como las vaquillas, el toro de soga o el embolado de fuego entre otros, ante el arraigo y la larga tradición taurina que existe en la capital aragonesa".

Ha agregado que "tal y como defendió su Gobierno, este acuerdo permite disfrutar en la capital aragonesa de los mismos festejos taurinos que se celebran en los pueblos de Aragón, ya que no se entendería que en un pueblo a pocos kilómetros de Zaragoza se programaran estos actos populares y que en nuestras calles y barrios rurales no se pudieran hacer", ha dicho el presidente poniendo en evidencia la contradicción con lo sucedido en el barrio rural de La Cartuja.

Sánchez Quero ha destacado la importancia que las Fiestas del Pilar tienen para miles de zaragozanos y para la proyección económica y turística de la ciudad. "Precisamente por ello, la Diputación de Zaragoza ha trabajado desde el primer momento para defender la legalidad del procedimiento del arrendamiento de su coso taurino y salvaguardar los intereses de la institución y ya ha anunciado que recurrirá la resolución del TACPA y solicitará ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón medidas cautelares para poder continuar con el proceso de adjudicación", ha puesto de manifiesto el presidente, que vuelve a afear su conducta a Chueca.

"No procede que el Ayuntamiento pretenda inmiscuirse en la gestión del coso de La Misericordia, cuando ni siquiera ejerce las competencias que tiene legalmente atribuidas. Porque tampoco podemos olvidar un hecho evidente: si hoy existe incertidumbre sobre el devenir del Coso de la Misericordia, no es por la falta de voluntad de esta Diputación de Zaragoza, sino porque determinadas empresas taurinas han decidido impugnar de forma reiterada los distintos procedimientos de licitación impulsados por esta Diputación durante los últimos meses", reitera el responsabe de la DPZ en su carta.

"Por eso le agradecería que no confundiera la legítima preocupación institucional con el oportunismo político. La Diputación seguirá defendiendo el interés general y agotará todas las vías legales para que las empresas interesadas puedan arrendar la plaza de La Misericordia".

Por último, Sánchez Quero vuelve a solicitar a Chueca que concentre sus esfuerzos "en las responsabilidades que corresponden al Ayuntamiento de Zaragoza, que no son precisamente menores". "Desde la Diputación de Zaragoza seguiremos actuando con responsabilidad institucional, defendiendo nuestras competencias y trabajando por Zaragoza y su provincia, sin convertir un procedimiento administrativo en un instrumento de confrontación política".