El presidente Jorge Azcón recibe en el Pignatelli a la gimnasta aragonesa Inés Bergua

ZARAGOZA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha recibido este jueves en el Pignatelli a la gimnasta aragonesa Inés Bergua, reciente triple medallista en el Campeonato europeo de Budapest de gimnasia rítmica que ultima su preparación para los Juegos Olímpicos de París.

Bergua, acompañada de su padre y sus hermanos, ha recibido el reconocimiento de la Comunidad en un sencillo acto desarrollado en la Sala de Columnas del Edificio Pignatelli. La joven deportista ha agradecido la acogida y ha asegurado sentirse "súper arropada" por una región de la que ha asegurado que siempre hace gala: "Llevo a Aragón con mucho honor allá donde vaya, ya sea entrenando en Madrid o en competiciones, dando vueltas por el mundo".

De "la aragonesa", como la conocen en la residencia de Madrid en la que entrena, Jorge Azcón ha destacado su "determinación de querer triunfar en la rítmica y trabajar duro, ponerse y cumplir unos objetivos para tener una trayectoria brillante". Un "ejemplo" a juicio de Azcón, tanto por el éxito que ha cosechado, desde sus inicios con tres años hasta su paso a un centro de alto rendimiento con 13 años, como también por su compromiso para al mismo tiempo estudiar.

El presidente aragonés ha dicho, dirigiéndose a Inés Bergua: "Es absolutamente a destacar el que, al mismo tiempo, estés estudiando en ICADE, el que al mismo tiempo estés cursando una carrera y hayas tenido hasta ahora expedientes académicos extraordinariamente brillantes".

En ese sentido, el presidente autonómico ha reseñado otro de los logros de Bergua: "Estoy convencido de que a los padres, además de las medallas, también le llenan las distinciones académicas y en esa distinción académica me parece muy reseñable el que, al margen de todo lo que es el mundo deportivo, en el Instituto Ortega y Gasset, durante tres años seguidos, ganaras el premio literario"

Bergua, que viene de ganar este pasado fin de semana en Budapest una medalla de oro en la prueba de ejercicio mixto, una de plata en la disciplina de cinco aros y otra de bronce en el concurso completo, ha agradecido el aliento y ha deseado poder volver al Pignatelli. "Me llevo todas estas palabras, toda esta energía, toda esta fuerza para seguir entrenando duro y darlo todo en los Juegos y estoy segura de que vuestro aliento me va a ayudar y esta energía me motiva para seguir adelante".