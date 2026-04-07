El presidente de Mercedes-Benz España visita la muestra en Mobility City: "Es una ventana a nuestra historia y legado"

El presidente de Mercedes-Benz España y Head of Mercedes-Benz Iberia, Reiner Hoeps, en la exposición 'Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata', en Mobility City. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Mercedes-Benz España y Head of Mercedes-Benz Iberia, Reiner Hoeps, ha visitado este martes la exposición 'Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata' que puede visitarse en Mobility City de Zaragoza y la ha elogiado como "una ventana a nuestra historia, legado y pasión por la innovación".

Reiner Hoeps ha estado acompañado por el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, y el coordinador de Mobility City, Jaime Armengol, con quienes ha conversado sobre automoción, tecnología, competición y presente y futuro del sector. También han asistido a esta cita el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier.

Acerca de la muestra "única" inaugurada el pasado 27 de marzo, Hoeps ha considerado que se trata de "una ventana a nuestra historia, a nuestro legado y a nuestra pasión por la innovación" y se ubica en un lugar "inspirador" como es el pabellón puente de Zaha Hadid, sede de Mobility City de Fundación Ibercaja.

La exposición recorre la evolución tecnológica, deportiva y estética de la firma, con especial foco en la Fórmula 1 e incorporando vehículos de rally y DTM en un espacio diseñado para recrear la emoción de los circuitos.

Iniciativas como esta, ha continuado Reiner Hoeps, "tienen un valor extraordinario" para "acercar al público algo que va más allá de los vehículos, nuestra herencia". Cada modelo que se exhibe "cuenta una historia de ingeniería, de superación y de espíritu pionero, es la prueba tangible de cómo hemos evolucionado a lo largo del tiempo sin perder nuestra esencia".

Además, ha comentado que la exposición que acoge Mobility City pone un foco muy especial en la F1, "una disciplina que representa como ninguna otra la máxima expresión de la tecnología y la competición en la que Mercedes-Benz ha construido una historia de grandes éxitos, fruto del talento, la dedicación y el trabajo en equipo".

Precisamente, ha apuntado Reiner Hoeps, "esta temporada 2026 seguimos escribiendo esa historia, porque estamos de nuevo en lo más alto del podio". Para el también Head of Mercedes-Benz Iberia este logro deportivo demuestra "que nuestro espíritu competitivo sigue más vivo que nunca y aquí, en Zaragoza, ese espíritu se puede ver, sentir y experimentar con una exposición que no solo mira al pasado, sino que conecta nuestra historia con el presente y el futuro de la movilidad".

Por su parte, el director general de Fundación Ibercaja ha celebrado la colaboración mostrada por Mercedes-Benz para mostrar "16 piezas históricas de competición, con modelos originales procedentes del Museo Mercedes-Benz de Stuttgart, que recorren más de un siglo de ingeniería y de experiencia automovilística", algunos de los cuales son "auténticas joyas, testimonio de esfuerzo, talento y espíritu pionero".

José Luis Rodrigo ha recalcado esta exposición es "una oportunidad para dialogar con la sociedad, para unir cultura y movilidad y para inspirar a quienes visitan Mobility City", además de para "recordar que la innovación no se detiene, que la historia inspira el futuro y que el espíritu de Mercedes-Benz y de Fundación Ibercaja sigue vivo en cada iniciativa que emprendemos, ofreciendo siempre propuestas únicas, relevantes y memorables".

APOYO PARA LA "TRANSICIÓN"

Sobre la actualidad del sector, Reiner Hoeps ha expresado: "Estamos en medio de la tormenta perfecta". En este punto, ha comentado que existe "nueva realidad" en China y en Estados Unidos y Europa tiene "problemas propios" a nivel reglamentario y económico, mientras la industria automotriz busca "el futuro en los coches eléctricos".

Para ello, las marcas del sector "invertimos millones y millones de euros para hacer este futuro", pero "necesitamos también el apoyo de las autoridades a los diferentes niveles para no morir en el intento, porque lo crucial en todo esto es el 'timing' y hemos visto que hay demasiados coches eléctricos cuando la gente todavía no está dispuesta a comprar", ha anotado.

En definitiva, "estamos en una fase de transición en la que necesitamos apoyo y comprensión de todas las autoridades a todos los niveles", puesto que, igualmente, se creará un problema el día en el que los compradores demanden vehículos eléctricos y no tenemos lo que nos piden.

"Estamos avanzando bastante a nivel europeo y a nivel local", ha reconocido el directivo de Mercedes-Benz, no obstante, "quiero pedir a las autoridades que nos acompañen, porque realmente nosotros como industria estamos cien por cien comprometidos con este futuro", ha asegurado Hoeps.

En el plano más local, José Luis Rodrigo ha señalado Aragón como "polo magnífico, de los más importantes de España y Europa" para la industria de la automoción y citas como la exposición de Mercedes-Benz contribuyen a impulsarla. De hecho, uno de los propósitos del proyecto Mobility City es posibilitar "el avance de la humanidad a través de la movilidad", ha subrayado.

Mobility City celebró el pasado febrero su tercer aniversario, tras haber superado el medio millón de visitantes y organizado cerca de 400 actividades desde su apertura. Fue un momento histórico que supuso la devolución a la ciudadanía de este espacio diseñado por la arquitecta Zaha Hadid para la Expo 2008.

Desde entonces, ha simbolizado el propósito de la Fundación Ibercaja de trabajar por y para las personas, consolidándose como un referente nacional en torno a la movilidad sostenible del futuro.

LA COMPETICIÓN, UN LABORATORIO

Por otro lado, Reiner Hoeps ha hablado del papel que juegan las carreras, el deporte y el automovilismo para Mercedes-Benz: "Es un laboratorio de todas las nuevas tecnologías que van a venir". Esto es, "en la F1 podemos desarrollar, testear y validar nuevas tecnologías en cuanto a la aerodinámica de vehículos o la hibridación".

En esta línea, ha manifestado que bien por cuestiones de "reglamento o curiosidad", la F1 "nos impulsa a ser más competitivos". Como ejemplo, se ha referido al tema de las baterías: "El nuevo reglamento de la F1 nos permite testear para recuperar la carga de la batería en segundos, cuando un usuario normal calcula 10, 20 o 30 minutos".

También la competición "nos obliga a trabajar en equipo y llegar a resultados de forma rápida , bajo mucha presión por ser una situación de máxima competencia", ha agregado Hoeps, quien ha reiterado: "E un laboratorio fantástico".

"Mercedes-Benz es la marca por excelencia de cómo se hacen bien las cosas en Europa, con tecnología aplicada tanto en sostenibilidad como en seguridad, que son las dos variables quizá más importantes que requiere el usuario", ha destacado Rodrigo.