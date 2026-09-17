El presidente del TSJA fija como retos crear más plazas judiciales y consolidar los Tribunales de Instancia

El presidente del TSJA, Juan José Carbonero, saluda al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la vicepresidenta, Mar Vaquero. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Juan José Carbonero, ha fijado este jueves, 17 de septiembre, como retos en el año judicial que ahora comienza la creación de más plazas judiciales, la consolidación de los Tribunales de Instancia y el inicio de la reforma del Palacio de los Luna, en Zaragoza, sede del alto tribunal.

Carbonero ha presidido el acto solemne de apertura del año judicial en la Comunidad Autónoma, al que han asistido entre otros el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la presidenta del Parlamento regional, María Navarro; la justicia de Aragón, Concepción Gimeno; y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

En su intervención, Carbonero ha señalado que todos están "concernidos" y tienen la responsabilidad de lograr que funcione la nueva oficina judicial, apostando por consolidar los Tribunales de Instancia "como herramienta eficiente de la Administración de Justicia". También "es nuestro deber denunciar las ineficiencias que se presenten y hacer alabanza de su acierto".

Ha indicado que este año se ha completado el calendario legal de constitución de los Tribunales de Instancia, por lo que "es pronto para hacer balance de la ley", ya que los grandes partidos judiciales de Huesca y Teruel llevan nueve meses de funcionamiento y el de Zaragoza un semestre escaso.

"Tal vez lo más difícil siempre, que es echar a andar, ya se ha hecho" y ahora "se trata de consolidar el modelo y hacerlo eficaz en la práctica cotidiana", lo cuál "no es precisamente tarea menor, y menos en una Administración como es la de Justicia, herramienta imprescindible para el ejercicio de la función jurisdiccional".

"El nuevo modelo conlleva un obligado juego de equilibrios que debe ser preservado para el debido servicio al ciudadano y exige de cada uno y de todos los agentes concernidos, compromiso, colaboración institucional, paciencia y finura".

Juan José Carbonero ha resaltado que los órganos judiciales con sede en Aragón tienen una tasa de resolución "por encima de la media" nacional y tienen una menor tasa de pendencia y de congestión, aunque ha rechazado el "optimismo ilusorio".

A este respecto, ha señalado que el impacto de los Tribunales de Instancia "es cierto, real y medible", aunque "el camino se torna angosto y tortuoso, presagio de ineficiencias y retrocesos, que si bien se esperan reversibles, no por ello dejan de serlo en los primeros estadios de su implantación". El reto de la nueva oficina judicial es superar los porcentajes del modelo anterior, ha insistido.

NUEVAS PLAZAS JUDICIALES

"No beneficia al éxito de este nuevo modelo que no se satisfagan con la necesaria agilidad las necesidades estructurales que el sistema presenta, sobre todo en medios personales, tal y como periódica y reiteradamente ha sido advertido, tanto en las memorias anuales de este Tribunal Superior de Justicia, como por esta Sala de Gobierno", ha advertido.

"Tampoco ayudan las acciones de gobierno en materia de creación de plazas judiciales que no cubren ni siquiera las previsiones inicialmente contempladas por el propio Ministerio de Justicia como necesidad estructural del territorio, mucho menos las reiteradamente reivindicadas por esta Sala de Gobierno".

El presidente del TSJA ha recordado que con los Tribunales de Instancia se han creado en Aragón más plazas que en años anterior, pero no las 11 anunciadas por el Ministerio, sino siete, afectando el recorte, especialmente, a la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Zaragoza y a la Audiencia Provincial: "Las previsiones se han visto reducidas en casi un 40% de lo inicialmente previsto".

"El hecho de haber sido la única Comunidad Autónoma que sufre el recorte agrava la ausencia de motivación de la medida, una doble falta de motivación que hace más reprochable si cabe el resultado".

Carbonero ha asegurado que "Aragón precisa de veinte plazas judiciales de nueva creación para cubrir las necesidades que se advierten en todas las jurisdicciones y en todos los órganos jurisdiccionales".

Es urgente, ha continuado, crear una nueva plaza en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA; otra en la Audiencia Provincial de Huesca; una sexta plaza en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Huesca; una tercera plaza en Jaca y un juez de adscripción territorial en Teruel.

Sobre la reforma del Palacio de los Luna, ha considerado que "no podrán tener la ciudad y esta Administración de Justicia mejor escaparate y exponente del trato que Aragón dispensa al poder judicial".

RECUERDO A BUESA Y EL CABO DE LA UME

Además, ha lamentado el fallecimiento, este miércoles, del historiador y escritor Domingo Buesa y, el pasado mes de agosto, de un cabo de la UME en accidente de tráfico cuando luchaba contra el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), reconociendo la labor de todos los implicados en la lucha contra el fuego.

También ha aludido al "sufrimiento" que afecta no solo a la zona asolada en Aragón por el fuego, sino también a la ciudad de Ceuta por la entrada masiva de inmigrantes irregulares el pasado 31 de julio, defendiendo la integridad de las fronteras españolas y el control ordenado de los accesos.

FISCAL SUPERIOR

Además, ha intervenido la fiscal superior de Aragón, Asunción Losada, en representación de los 67 fiscales de la Comunidad Autónoma, indicando que en 2025 "se incoaron 60.008 diligencias previas con un aumento del 2,19% respecto al año anterior; un total de 5.566 procedimientos abreviados con un aumento del 0,99%; 5.601 diligencias urgentes, lo que supuso un aumento del 5,10%".

"Por el contrario, la cifra de procedimientos sumarios y de delitos leves tramitados en la Fiscalías disminuyó respecto al año anterior. Durante el año 2025, los fiscales en Aragón formularon un total de 7.528 escritos de acusación por delito, aumentando un 5,71% respecto al año 2024, cifra que consolida el incremento observado en los últimos años", ha expuesto.

En relación al enjuiciamiento de delitos, durante el año 2025 los fiscales asistieron a un total de 6.228 juicios orales por delitos graves ante la jurisdicción penal, lo que supone un aumento del 10,85% en relación a 2.024, ha continuado.

De estos juicios, 467 se celebraron ante las tres Audiencias Provinciales y 5.761 ante las Plazas de las secciones penales de los distintos Tribunales de Instancia del territorio.

Hubo un incremento de la actividad investigadora del Ministerio Fiscal. Las Fiscalías incoaron un total de 269 diligencias de investigación preprocesal aumentado esta cifra más del 30% respecto a 2.024. Desde el año 2021, la función investigadora del Ministerio Fiscal en Aragón ha aumentado un total del 105,6%.

Además, el año pasado los fiscales en Aragón emitieron dictámenes e informes en un total de 7.716 ejecutorias ante las secciones de las Audiencias Provinciales y Plazas de las secciones penales y de instrucción.

VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

En materia de violencia sobre la mujer, "en 2025 falleció una mujer presuntamente a manos de su pareja, hecho sucedido en Zaragoza. En las provincias de Huesca y Teruel no tuvieron lugar hechos similares".

El año pasado se formularon por los fiscales 1.283 escritos de calificación por delitos propios de esta especialidad. Los fiscales solicitaron un total de 27 medidas de prisión provisional sin fianza y se intervino en 857 órdenes de protección.

En relación a la tipología delictiva, la mayoría de las causas por delito grave o menos grave, fueron por maltrato ocasional del artículo 153.1 del Código Penal, quebrantamiento de medida cautelar o de condena, seguidos por los delitos de amenazas, maltrato habitual, lesiones y coacciones del artículo 172 del Código Penal.