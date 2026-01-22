El presupuesto del servicio de comedor del albergue municipal de Zaragoza se duplica hasta los 992.000 euros

La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha anunciado que se va duplicar en 2026 la inversión para prestar el servicio de comedor del Centro de Acogida e Inserción de Personas Sin Hogar, conocido popularmente como albergue municipal, para lo que se ha licitado un nuevo contrato que alcanza los 992.200 euros anuales, IVA incluido, para prestar este servicio durante los dos próximos ejercicios, con dos posibles prórrogas.

Esto supone multiplicar por 2,3 el coste real que ha tenido el servicio durante 2025, que ha ascendido a 423.036,23 euros, importe que ya se aumentó en 68.004,38 euros, tras una modificación presupuestaria, sobre el importe inicial del anterior contrato de 355.031,85 euros anuales.

También el nuevo contrato establece la posibilidad de un aumento de hasta el 20 por ciento para atender posibles repuntes adicionales de la demanda.

Marian Orós ha recordado que las grandes ciudades como Zaragoza han registrado en el último año un repunte muy importante del sinhogarismo, como consecuencia de dos fenómenos de carácter nacional: la crisis migratoria y la escalada del coste de la vivienda.

En rueda de prensa, ha recordado que el último conteo del pasado mes de noviembre arrojó el dato de 266 personas que viven en la calle, que son cien más que en 2023. El 80 por ciento son hombres de origen africano en situación irregular, y otras personas con un 'modus vivendi' que "no quieren acceder a recursos del Ayuntamiento", ha diferenciado.

En este contexto, el refuerzo del servicio de comedor se enmarca en el "esfuerzo" del Ayuntamiento de Zaragoza por dar respuesta a esta realidad social y atender las necesidades básicas de las personas sin hogar. El nuevo contrato contempla un incremento muy significativo del número de servicios diarios de alimentación que son desayunos, comidas y cenas.

UN 71% MÁS DE COMIDAS RESPECTO AL ÚLTIMO CONTRATO

En el caso de los desayunos, el nuevo contrato permitirá pasar de 130 servicios ordinarios diarios a un total de 169, tanto para personas alojadas como no alojadas en el albergue municipal.

A ello se suma el refuerzo de los servicios de emergencia, que aumentan de 30 a 40 diarios, y la ampliación del periodo máximo de prestación, que pasa de 120 a 183 días. En términos anuales, el número de desayunos estimados pasa de 51.050 a 69.005, lo que supone un incremento aproximado del 35 por ciento.

El aumento es aún más acusado en el servicio de comidas, que responde a la elevada demanda diaria. El contrato vigente contemplaba 120 comidas ordinarias al día, pero el nuevo contrato prevé 209 servicios diarios, contando las personas alojadas y las no alojadas.

Los servicios de emergencia también se refuerzan, tanto en número como en duración. En el cómputo anual, las comidas pasan de 47.400 a 81.115, lo que representa un incremento de en torno al 71 por ciento respecto al contrato actual.

En cuanto a las cenas, el número de servicios ordinarios diarios se incrementa de 80 a 129, con el mismo refuerzo en los servicios de emergencia y en los días de cobertura. Anualmente, las cenas estimadas aumentan de 32.800 a 54.405, lo que supone un incremento cercano al 66 por ciento.

El nuevo contrato incorpora además, por primera vez, una previsión específica para situaciones de frío extremo, con capacidad para atender a unas 30 personas, reforzando así la respuesta municipal ante episodios climatológicos adversos de especial intensidad.

INCREMENTO RESPECTO AL SERVICIO ACTUAL

Comparadas las previsiones del nuevo contrato con los servicios reales que se presta en la actualidad y con la referencia de la facturación real de noviembre de 2025 proyectada a un año completo, se desprende que el nuevo contrato "consolida y amplía la capacidad del servicio para absorber el incremento de la demanda", ha subrayado Orós.

Acerca de los desayunos, los servicios reales actuales proyectados se sitúan en 66.840 al año, frente a los 69.005 previstos en el contrato en licitación. Esto supone un incremento adicional del 3,2 por ciento, lo que permitirá dar cobertura al crecimiento de usuarios y absorber posibles picos de demanda.

En cuanto a las comidas, los servicios reales actuales proyectados alcanzan las 71.388 anuales, mientras que el nuevo contrato prevé 81.115. La diferencia supone un incremento aproximado del 13,6 por ciento, reforzando de manera clara el servicio más demandado del albergue municipal.

Respecto a las cenas, la proyección anual de los servicios reales actuales es de 49.044, frente a las 54.405 que contempla el nuevo contrato, un aumento cercano al 10,9 por ciento que mejorará la cobertura diaria y la atención en situaciones de emergencia.

Sobre las meriendas, los servicios reales actuales son 588 anuales, mientras que el nuevo contrato prevé 1.825, lo que supone más del triple de la prestación actual.

Con este nuevo contrato, el Ayuntamiento de Zaragoza "reafirma su compromiso con la atención digna y continuada a las personas sin hogar, reforzando uno de los servicios esenciales del albergue municipal y adecuando los recursos públicos a una realidad social en auge", ha destacado Marian Orós.

Por otro lado, ha recordado que la ampliación del albergue municipal ha permitido crear 15 plazas más para mujeres que se ubicarán en las dependencias donde estaba el personal administrativo y además se ha generado una zona de consigna para los usuarios