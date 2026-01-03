El presupuesto de Zaragoza de 2026 incluye 2 millones para inversiones en barrios rurales y un descenso en cooperación

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Zaragoza desde la izquierda - EUROPA PRESS - Archivo

El Ayuntamiento de Zaragoza recoge un aumento del 6% en el presupuesto del Área de Participación Ciudadana y Régimen Interior para 2026, hasta alcanzar los 316.136.072 euros, que incluyen las necesidades de la plantilla municipal y 2 millones para inversiones en barrios rurales.

Con ello, el Consistorio zaragozano pretende atender las reivindicaciones de los vecinos de los barrios rurales, a la espera de un nuevo convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), al tiempo que avanza en la ejecución y finalización de las obras en marcha.

También se mantendrá la partida de 721.000 euros para gastos en barrios rurales y los 221.000 euros para programar actividades en ellos, después del incremento del 10% registrado el año anterior en ambas partidas. El transporte público recibirá 6 millones de euros.

Por otro lado, se ha incrementado un 2% la partida destinada a las subvenciones de las asociaciones vecinales, las comisiones de festejos, las AMPAs y las entidades ciudadanas de los distritos, con un presupuesto de 612.200 euros.

Un incremento similar, un 2,26%, experimenta las mismas subvenciones para las asociaciones de los los barrios rurales, con un 226.500 euros.

Los convenios con las dos grandes federaciones vecinales --la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y la Unión Vecinal Cesaraugusta-- se mantienen con una partida de 100.000 euros cada una, así como el convenio 'Vacaciones en paz' para los niños sahararuis --30.000 euros-- y la partida destinada a acogida a refugiados y emergencias humanitarias --200.000 euros--. Por contra, la partida de cooperación al desarrollo desciende un 47% hasta los 230.000 euros.

En cuanto a los centros cívicos, aumentan su dotación un 9,43%, al pasar de 530.000 a 580.000 euros, después de que el año pasado ya crecieran un 10%.

No obstante, la mayor parte del presupuesto del departamento se destinará a Personal, con más de 302 millones de euros, lo que supone un 6,44 % más que el año anterior, para cubrir la plantilla, actualmente al 87,42% y con la previsión de llegar al 92% en los próximos meses y reducir la tasa de temporalidad al 1%.