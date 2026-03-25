El problema de la financiación autonómica "es Pedro Sánchez" y "los precios" para seguir en La Moncloa, indida Azcón

El presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante una rueda de prensa, en el Edificio Pignatelli. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha afirmado este miércoles que el problema de la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica "es Pedro Sánchez" y "los precios políticos" que tiene que pagar para continuar en La Moncloa.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras la Declaración de Interés General Autonómico (DIGA) del plan de consolidación de la multinacional Amazon Web Services , Azcón ha asegurado que "el problema" es que Sánchez "está dispuesto a generar agravios entre los distintos territorios y entre las distintas comunidades autónomas para mantenerse en el poder".

En este contexto, "cambiar la ministra", ha continuado Azcón, en alusión a la marcha de la actual titular, María Jesús Montero, para encabezar la lista del PSOE en las elecciones autonómicas de Andalucía, "no va a hacer que Pedro Sánchez deje de tener necesidades políticas distintas de las que tiene, que son pensar en él".

"Él piensa en sus necesidades políticas, en cuáles son los precios políticos que tiene que pagar para seguir en la Moncloa y, por lo tanto, no creo que los chantajes que está dispuesto a aceptar de formaciones independentistas vayan a cambiar porque haya cambios en el Ministerio", ha concluido.