La producción industrial sube un 1,7% en marzo en Aragón, 0,4 puntos menos que la media nacional

ZARAGOZA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 1,7% interanual el pasado mes de marzo en Aragón, 0,4 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 2,1%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Aragón y encadena dos meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en nueve comunidades autónomas y se reduce en otras 8. Murcia (+11,7%), Castilla y León (+9,6%) y Andalucía (+7,1%) fueron las que registraron mayores subidas, mientras que en el lado opuesto se sitúan Extremadura, Asturias y Baleares con retrocesos de un 13,9%, 7,1% y un 5%, respectivamente. En lo que va de año la producción industrial en Aragón ha aumentado un 0,4%, frente a un descenso del -0,7% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 0,4% con un descenso del 7% en el caso de los duraderos y un 3,4% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 10%;, los bienes intermedios anotaron un 5,2% más y los de la energía, un 13,1% menos.

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Gráficos de la evolución de la producción industrial

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