La producción industrial sube un 4,5% en julio en Aragón, 2,2 puntos más que la media nacional

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subido un 4,5% interanual el pasado mes de julio en Aragón, 2,2 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 2,3%.

La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Aragón y encadena tres meses de crecimiento, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en 12 comunidades autónomas y se reduce en otras cinco. Castilla y León (+10,1%), Andalucía (+9,9%) y Asturias (+8,3%) fueron las que experimentaron mayores incrementos, mientras que en el lado contrario se sitúan Extremadura, Comunitat Valenciana y Cantabria con retrocesos de un 9,4%, 1,9% y un 1,7%, respectivamente.

En lo que va de año, la producción industrial en Aragón se ha incrementado un 3,5%, frente a un incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 6,2% con un incremento del 18,5% en el caso de los duraderos y un 2,2% más para los no duraderos.

En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 1,4%;, los bienes intermedios anotaron un 2,8% más y los de la energía, un 9,5% más.