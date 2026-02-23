Profesionales del sector sanitario Zaragoza II presentan más de 80 proyectos para mejorar la experiencia del paciente

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, clausura las IV Jornadas de Actualización en Investigación e Innovación del sector sanitario Zaragoza II. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales del sector sanitario Zaragoza II han presentado más de 80 proyectos de investigación e innovación para mejorar la experiencia del paciente, durante la celebración, este mes de febrero, de las IV Jornadas de Actualización en Investigación e Innovación del sector.

Este lunes, 23 de febrero, el Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS) de Zaragoza ha celebrado la última sesión de las jornadas, en una edición especialmente orientada a visibilizar el talento y la transformación del sistema sanitario aragonés en el marco del Mes de la Investigación e Innovación, organizado por la Comisión de Investigación e Innovación del Sector II y el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón).

Estas cuartas jornadas, que han tenido lugar en el edificio de Docencia del HUMS, se han estructurado en cuatro mesas temáticas dedicadas a la investigación, la innovación, el talento de los futuros profesionales y la innovación aplicada a la práctica asistencial.

En conjunto, la programación ha reunido a expertos de diversas especialidades, que han presentado proyectos en curso, estrategias terapéuticas emergentes y soluciones tecnológicas avanzadas, tanto en Atención Primaria, como en hospitalaria, consolidando el carácter multidisciplinar de la innovación sanitaria en el sector Zaragoza II.

A lo largo de las jornadas, se han abordado áreas punteras, como la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico precoz, terapias avanzadas, seguimiento digital de patologías crónicas, biología tumoral, neurociencias, humanización de la asistencia y metodologías de mejora continua en procesos asistenciales.

En la Mesa de Investigación, se han presentado trabajos que exploran la inhibición mitocondrial como estrategia terapéutica en meduloblastoma, el papel del registro ENEIDA en la investigación colaborativa, el potencial del ojo como biomarcador de neurodegeneración mediante IA y herramientas para la mejora educativa en enfermedad inflamatoria intestinal.

INNOVACIÓN

La Mesa de Innovación ha mostrado aplicaciones tecnológicas de última generación: modelos 'organ-on-chip' para investigación tumoral y reproducción, análisis avanzado de bioseñales para el ictus, nuevas aproximaciones en terapias celulares y génicas y la integración de inteligencia artificial en la práctica cardiológica.

La jornada dedicada a Futuros Profesionales ha ofrecido un espacio para que residentes, estudiantes y jóvenes investigadores presentaran proyectos que abarcan desde la optimización de circuitos asistenciales, hasta herramientas digitales de apoyo clínico, reforzando el compromiso del sector Zaragoza II con la formación y el talento emergente.

Finalmente, en la sesión de este lunes, la Mesa de Innovación en la Labor Asistencial ha reunido iniciativas directamente orientadas a mejorar la experiencia del paciente y la eficiencia clínica, como BEHUMANEST para acompañar durante procedimientos quirúrgicos y la validación de la escala EVICE-SM para la evaluación del impacto de los cuidados de enfermería en Salud Mental.

La jornada ha contado con la conferencia magistral de la presidenta y CEO de Blue Healthcare, María Cordón Muro, sobre el futuro de la medicina con el aumento de la esperanza de vida

CALIDAD Y PRÁCTICA ASISTENCIAL

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha destacado, en la clausura de las jornadas, la participación de residentes de diferentes especialidades. Según ha dicho, estas jornadas resaltan las mejores experiencias de investigación e innovación con el propósito de lograr la máxima calidad y su implementación en la práctica asistencial.

"Los proyectos presentados durante este mes reflejan el nivel, la vocación y el talento de los profesionales del HUMS" y permiten el avance "hacia una sanidad más moderna, más humana y más innovadora, gracias a la implicación de quienes dedican su esfuerzo diario a mejorar la atención que reciben los aragoneses", ha constatado Bancalero.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Investigación e Innovación del sector Zaragoza II, Silvia Izquierdo Álvarez, ha manifestado que en esta cuarta edición, "las jornadas ponen en valor el enorme trabajo que los profesionales del sector realizan cada día en investigación e innovación. Nuestro objetivo es seguir impulsando iniciativas que nacen de la práctica clínica y mostrar que cualquier idea, con apoyo y orientación, puede convertirse en un proyecto real que beneficie a los pacientes".

Además, la responsable de Roche Farma para el área Noreste, Rita Casas, entidad que ha apoyado estas jornadas, ha subrayado el firme compromiso de la compañía con el desarrollo de la innovación biomédica en Aragón.

"La innovación en salud es una tarea compartida; solo si trabajamos juntos todos los agentes implicados -Administración, gestores, profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes- podremos conseguir avances que redunden en mejores resultados" para la sociedad.

ENCUENTRO CONSOLIDADO

Las IV Jornadas han contado con la participación de representantes del Gobierno de Aragón, el IIS Aragón, profesionales del sector Zaragoza II y la entidad Roche Farma, poniendo de relieve la importancia de la sinergia entre administración, clínica, investigación y empresa.

El programa se ha desarrollado en modalidad presencial y por 'streaming', facilitando la asistencia de un amplio número de profesionales interesados en conocer los últimos avances en investigación e innovación sanitaria.