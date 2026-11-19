Valdealgorfa obtuvo ayudas para cuatro viviendas en la segunda convocatoria del Programa 700. - SERVICIO ESPECIAL

ZARAGOZA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica este jueves la tercera convocatoria de subvenciones del Programa 700, destinada a financiar la rehabilitación de inmuebles y la construcción de nuevas viviendas públicas de alquiler en el medio rural aragonés.

Esta nueva convocatoria cuenta con una dotación de 10 millones de euros, que se suman a los 20 millones de las dos anteriores, elevando hasta los 30 millones la inversión movilizada para favorecer el acceso a la vivienda y revitalizar los cascos urbanos de los pequeños municipios aragoneses.

Según ha explicado el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, en rueda de prensa, esta tercera convocatoria incluye modificaciones "siempre a mejor y viendo cuáles son las necesidades que se plantean por parte de los alcaldes y que se dan en cada uno de los municipios".

Por ejemplo, "hemos incrementado un 20% las cuantías, porque sabemos que se han encarecido precios y el coste de la mano de obra", ha detallado López, quien ha reconocido que las cantidades son "todavía insuficientes en algunas ocasiones y los ayuntamientos tienen que acabar de poner cantidades de sus presupuestos municipales para terminar la rehabilitación de algunas viviendas". Por ello, se ha abierto a introducir "ajustes" en la cuarta convocatoria, que se publicará "en los próximos meses".

"Nos parece que son unas cantidades importantes que están dando un buen resultado y que están poniendo a la vivienda en el centro de la vida de la gente que vive, sobre todo, en municipios pequeños", ha opinado el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial.

En esta línea, ha expresado: "Querríamos todavía que fuera mayor --la cantidad--, pero tenemos que intentar llegar al mayor número de pueblos", sin embargo, ha adelantado que "pronto" se alcanzará "una coyuntura en la que no vayamos tanto al número de pueblos, sino a intensificar las cantidades porque la demanda ya empiece a bajar".

Asimismo, López ha manifestado su voluntad de "primar a los municipios más pequeños con respecto a los más grandes" en este programa, lo que representa "una apuesta clara por la vertebración del territorio, por la cohesión de la comunidad autónoma y por fijar la población".

VIVIENDA Y RECUPERACIÓN DE CASCOS URBANOS

El Programa 700, integrado en el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030, está dirigido fundamentalmente a municipios de menos de 3.000 habitantes y persigue incrementar la oferta de vivienda pública de alquiler y recuperar edificios y espacios urbanos que contribuyan a fijar población, atraer nuevos habitantes y combatir la despoblación.

Por lo tanto, se trata de un programa "que no solamente habla de vivienda, sino de recuperar los cascos históricos y de ayudar a los alcaldes a que se puedan adquirir esas viviendas que tienen en los centros urbanos abandonadas", ha apostillado Octavio López, para destacar la "buena aceptación" de esta iniciativa que ha llegado en sus convocatorias anteriores hasta 167 municipios subvencionados y ha permitido la puesta en marcha de 355 viviendas.

HASTA 79.200 EUROS POR VIVIENDA

La cuantía de las subvenciones se establece en función de la población de los municipios. Así, las localidades de menos de 500 habitantes podrán recibir hasta 72.000 euros por vivienda; las de entre 500 y 1.000 habitantes, hasta 66.000 euros; y las de entre 1.001 y 3.000 habitantes, hasta 60.000 euros.

Estas cantidades podrán incrementarse un 5% o un 10% en función del Índice Sintético de Desarrollo Territorial de Aragón, de manera que las ayudas podrán alcanzar los 79.200 euros por vivienda en los municipios con menor índice de desarrollo.

Las subvenciones podrán financiar un máximo de diez viviendas por municipio, con un límite global de 600.000 euros, y también podrán acogerse determinados núcleos de menos de 500 habitantes pertenecientes a municipios de mayor población.

La convocatoria priorizará a los ayuntamientos que no hayan recibido financiación en las dos ediciones anteriores y a aquellos que carezcan de parque público de vivienda en alquiler.

Los municipios interesados dispondrán de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón para presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón. Las actuaciones subvencionadas deberán estar ejecutadas y justificadas antes del 30 de septiembre de 2029.