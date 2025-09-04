El programa municipal "Convierte tu idea en negocio" apoya más de 230 proyectos emprendedores en cuatro años

Archivo - El consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, participa en la conclusión del programa “Convierte tu idea en negocio” - MIGUEL G. GARCÍA - Archivo

ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa municipal "Convierte tu idea en negocio" del Ayuntamiento de Zaragoza ha permitido alcanzar, en tan sólo cuatro años, su décima edición, y ha apoyado 234 proyectos, de los que 220 han podido concluir todo el trayecto propuesto en la preparación para poner sus productos en el mercado.

Esta iniciativa, que ofrece itinerarios de formación y asesoramiento a quienes presentan sus proyectos en fase de idea, ha abierto este mes su plazo de solicitudes hasta el 14 de septiembre para comenzar el desarrollo de esta edición el próximo 22 de septiembre, y hay 25 plazas disponibles.

Etopia, Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología, aporta sus espacios para este programa gratuito que acompaña a las personas emprendedoras con cinco bloques imprescindibles para poner en marcha un negocio con bases sólidas.

Los cinco meses de formación, con más de 150 horas de formación y asesoramiento personalizado, abordan aspectos como el modelo de negocio --plan de empresa, plan estratégico, estudio de mercado--M¡; marco jurídico-legal --formas de constitución, autónomos, relaciones jurídicas--; financiación y contabilidad --fijación de precios, fiscalidad, plan económico-financiero--; digitalización y comunicación --branding, MK digital, redes sociales y plan de comunicación--; y habilidades emprendedoras, consistentes en gestión emocional, venta e IA para el emprendimiento.

Quienes participen contarán con asesorías personalizadas, acompañamiento, acceso a una comunidad de apoyo y el ecosistema emprendedor de referencia en Zaragoza.

El plazo de inscripción está abierto en la web 'zaragoza.es/ activa' y la selección de proyectos se realizará entre el 15 y el 19 de septiembre.

Los criterios de selección pondrán el foco en la disponibilidad, la motivación y el potencial de la idea, valorando especialmente que los proyectos sean innovadores, viables, escalables, sostenibles y con impacto social.

HISTORIA Y RESULTADOS

"Convierte tu idea en un negocio" forma parte de la Ruta ZAC, el itinerario integral de emprendimiento de Zaragoza Activa, y constituye la fase inicial de acompañamiento a quienes desean desarrollar su idea desde cero.

Tras concluir la edición anterior, en la que participaron 22 profesionales del ecosistema local la estadística desveló que el 84 por ciento de los asistentes desde 2021 consiguieron un plan sólido de negocio para saltar al mercado con más garantías.

Desde su traslado el año pasado a Etopia, Zaragoza Activa dispone de más medios con el Aula ZAC, un espacio propio y acondicionado específicamente para el desarrollo de actividades emprendedoras, lo que ha favorecido la concentración, la convivencia y la comunidad entre participantes.

De hecho, este entorno, se ha reorientado durante el último año y medio para darse a conocer, abrirse a la población y a la ciudad y centrar sus esfuerzos en el impulso del autoempleo, despertar vocaciones tecnológicas y promover la innovación.

En este tiempo, más de 20.000 personas han participado en alrededor de 400 actividades de Etopia y han disfrutado de 34 nuevos espacios que se han acondicionado para optimizar este equipamiento.

INVERSIÓN HISTÓRICA

Las herramientas municipales disponibles para los negocios locales y el autoempleo siguen aumentando, tanto en diversidad como en presupuesto total. De hecho, los negocios de Zaragoza han contado con una inversión histórica en programas de fomento del tejido de pymes y autónomos, con 20.000.000 euros entre los dos últimos ejercicios, en buena parte apoyando a quienes regentan o inician negocios.

El consistorio ya tiene en marcha la Oficina de Apoyo al Autónomo, ha creado subvenciones para el relevo o el inicio de actividad, sigue promoviendo la formación básica en IA y los cursos de digitalización, para modernizar los mercados municipales, para los negocios afectados por obras, para la innovación comercial, para mejorar la competitividad, para una inserción laboral real, las dinamizaciones de zonas comerciales o el exitoso programa "Volveremos" que vuelve a batir este año el récord de su presupuesto con 7,8 millones de euros.