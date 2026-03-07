El programa TuCitaSALUD amplía su implantación en los sectores sanitarios de Huesca y Zaragoza I

Ejemplo del mensaje de WhatsApp que reciben los pacientes para confirmar, cancelar o solicitar el cambio de fecha de su cita con el especialista a través del sistema TuCitaSALUD. - GOBIERNO DE ARAGÓN

El programa TuCitaSALUD ha ampliado su implantación en los sectores sanitarios de Huesca y Zaragoza I. Esta herramienta, puesta en marcha en mayo de 2025 en el sector sanitario de Barbastro, permite a los pacientes confirmar, cancelar o solicitar un cambio de fecha de su cita con el especialista mediante WhatsApp, de forma automatizada.

TuCitaSALUD está impulsado por la Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras del Departamento de Sanidad, en colaboración con el Servicio Aragonés de Salud, con el objetivo de mejorar la gestión de agendas, reducir inasistencias y facilitar la relación con la ciudadanía.

En el sector Barbastro, está implantado en las especialidades de Cardiología, Cirugía General y Digestiva, Otorrinolaringología, Neumología, Urología, Aparato Digestivo, Ginecología, Traumatología, Oftalmología, Rehabilitación, Dermatología, Reumatología, Psiquiatría y Salud Mental.

En el sector Huesca, cuya implantación se inició en septiembre de 2025, TuCitaSALUD está activo en Reumatología, Alergología, Endocrinología, Angiología y Cirugía Vascular, Neumología, Nefrología y Neurología. Estas tres últimas se han incluido en el programa en febrero de este año.

En el sector Zaragoza I, donde se ofrece desde finales de 2025, la herramienta está operativa en Otorrinolaringología, Angiología y Cirugía Vascular, Ginecología y Obstetricia, Urología, Rehabilitación, Neurología, y las que se han incorporado en febrero, que son Traumatología, Medicina Interna, Radiología y Cirugía General y Digestiva.

De los 62.608 mensajes de WhatsApp entregados, el 30,66% de los pacientes no respondió, quedando su cita confirmada.Sí contestaron 43.413, de los que 39.918 confirmaron su asistencia, 1.145 cancelaron la cita y 2.350 solicitaron cambiar de día.

En estos casos, el servicio de citación contacta posteriormente con los pacientes que han solicitado reprogramar la cita para ofrecerles una nueva fecha disponible, por lo que no pierden su consulta.

Esto supone que la cancelación de citas y las solicitudes de cambio de fecha han permitido liberar un total de 3.495 huecos en agenda, que han podido ser ocupados por otros pacientes en lista de espera.

FUNCIONAMIENTO DE TUCITASALUD

Cinco días antes de la cita con el especialista, el paciente recibe un mensaje de WhatsApp en su teléfono móvil desde un número verificado del Servicio Aragonés de Salud. Puede responder con "SI" para confirmar la cita, "NO" para cancelarla o "REPROGRAMAR" para solicitar una nueva fecha.

Si no se contesta al mensaje en el plazo de 24 horas, la cita se mantiene programada. Si el usuario cancela la cita, esta queda anulada y no es posible recuperarla posteriormente. En el caso de seleccionar "REPROGRAMAR", la cita inicial también se cancela automáticamente y un profesional contacta para ofrecer una nueva fecha disponible. El sistema únicamente reconoce estas tres respuestas mencionadas.

PRIMEROS RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN

El gerente del Sector Zaragoza I, Luis Miguel Gómez San Martín, ha señalado que el análisis inicial de la implantación de TuCitaSALUD en este ámbito refleja una mejora en la gestión de las consultas externas, al permitir conocer con mayor antelación la asistencia real de los pacientes.

Según ha explicado, la confirmación, cancelación o solicitud de reprogramación mediante WhatsApp contribuye a reducir las inasistencias, facilita la reasignación de citas y mejora la eficiencia organizativa, con un impacto directo en la optimización de las agendas y en la reducción de los tiempos de espera.

Así, la implantación progresiva de TuCitaSALUD está contribuyendo a mejorar la eficiencia organizativa en los centros del sistema sanitario público aragonés.