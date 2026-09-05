El programa Veruela Estival de la DPZ regresa este domingo con el conjunto vocal Chiavette

El conjunto vocal Chiavette llega este domingo al programa Veruela Estival de la Diputación de Zaragoza. - DPZ

ZARAGOZA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa Veruela Estival de la Diputación de Zaragoza continúa desde este fin de semana con la última de las actividades programadas, los recorridos sonoros por diferentes enclaves del monasterio de la mano del conjunto vocal Chiavette.

La propuesta combina patrimonio con música gregoriana, medieval y renacentista y tendrá lugar durante tres domingos (el 6, el 13 y el 27 de septiembre) con entrada gratuita previa reserva llamando al 976 649 025 o escribiendo al correo electrónico monasteriodeveruela@dpz.es .

El monasterio y la música van de la mano cuando se recorre la historia que impregna los muros de Veruela. A través de un recorrido sonoro por los siglos medievales y renacentistas, el visitante percibirá, vivirá y sentirá las emociones de la vida y de las gentes que poblaron este icónico cenobio.

Fray Saturnino, un hermano lego y buen conocedor de los secretos del monasterio, junto al conjunto vocal Chiavette, devolverán la voz a la desnuda piedra. Proponen un viaje en el tiempo a través de los sentidos para adentrarse en la historia de Veruela y sus moradores. Contada y cantada por ellos mismos, el visitante se sumergirá en tiempos antiguos y palpara la esencia del monasterio, de sus salas, de su claustro e iglesia. Y a través de ellos, despertarán las voces del pasado que habitaron los muros de este histórico monasterio.

El visitante debe andarse con cuidado y seguir escrupulosamente las instrucciones, ya que fray Saturnino puede aplicarles la Regla de San Benito en cualquier momento Chiavette, conjunto especializado en música antigua vocal reúne cantores con amplia experiencia en la interpretación del canto polifónico.

En estos recorridos sonoros muestran un extraordinario trayecto desde el canto gregoriano a las prácticas polifónicas medievales y renacentistas, en un crecimiento natural y armónico, paralelo al que conocemos en el espléndido monasterio de Veruela. Chiavette son Maria Sala y Esmeralda Jimenez, tiples; Mariano Valdezate, tenor y Javier Ares, contratenor /director.

Además, cuentan con la colaboración del actor Jesús Pescador. Visitas teatralizadas el 12 y el 19 de septiembre Los sábados 12 y 19 de septiembre el programa Veruela Estival de la Diputación de Zaragoza ofrecerá las dos últimas visitas teatralizadas bajo el título bajo el título 'Veruela: ecos de 880 años de historia'.

Esta propuesta invita al público a realizar un viaje único a través del tiempo, una experiencia cultural y sensorial en la que pasado y presente se entrelazan entre los muros del monasterio. La entrada también es gratuita con reserva previa llamando al 976 649 025 o escribiendo al correo electrónico monasteriodeveruela@dpz.es .