El programa Volveremos regresa este miércoles a 72 municipios de Aragón con un presupuesto de 8,5 millones

1092059.1.260.149.20260601131945 El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, presenta la campaña Volveremos 2026, en la Librería General de Zaragoza, acompañado de la alcaldesa, Natalia Chueca, entre otras autoridades. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa Volveremos regresa este miércoles, 3 de junio, a 72 municipios de Aragón con un presupuesto de 8,5 millones que se repartirán en tres campañas a lo largo del año. Además, esta edición incluye novedades técnicas, como el saldo compartido y mejoras en la eficiencia para los comerciantes.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, han presentado este lunes el primer tramo de la campaña Volveremos 2026, acompañados por la consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Ejecutivo autonómico, Eva Valle, el consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno, y la directora general de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo, Carmen Herrarte.

Azcón ha celebrado el "éxito" de este programa y se ha mostrado convencido de que "no hay en toda España un proyecto de apoyo al pequeño comercio de los autónomos como el que tenemos en Aragón, ni se destina tanto dinero de los presupuestos para fidelizar a los clientes y aumentar la facturación" de los establecimientos.

En la campaña de 2026 se incrementa hasta 72 el número de municipios participantes, 50 más que en la primera edición, alcanzando así a cerca de 1.100.000 aragoneses, es decir, en torno al 80% de la población de la comunidad autónoma. Los comercios adheridos se sitúan cerca de los 3.500.

Las localidades que se incorporan a Volveremos este 2026 son Albarracín, Arens de Lledó, Ariza, Biescas, Calamocha, Calatorao, Daroca, Formiche Alto, Laspuña, Lécera, Mazaleón, Monreal del Campo, Montalbán, Mora de Rubielos, Urriés y Utrillas. Estas adhesiones evidencian, a juicio de Azcón, "que no solo es un proyecto para las capitales, sino que piensa en todos".

Acerca del presupuesto, Jorge Azcón ha detallado que el Gobierno de Aragón hace una primera aportación de 2,9 millones, que se unirá a las de cada uno de los ayuntamientos --5,5 millones por parte de las entidades locales--, hasta sumar un total de 8,5 millones.

Como es habitual, el 10% del saldo acumulable será aportado por el Ejecutivo autonómico, mientras que el otro 10% lo aportarán cada uno de los consistorios. Por tanto, se mantendrá la fórmula habitual de un 20% total acumulado de cada compra hasta agotar el saldo y será posible hacerlo en las compras de los miércoles y los viernes hasta final de año, en función de las disponibilidades económicas.

MÁS DE 98 MILLONES

La buena marcha de las convocatorias año tras año incrementa el número de clientes y comercios participantes en Volveremos. Así, el pasado año fueron 136.000 familias las que se beneficiaron de esta campaña de Volveremos, ha comentado Azcón, para aplaudir el "efecto multiplicador" de este programa para los comercios.

"Las ventas totales de la pasada campaña superaron los 98 millones de euros, 28 más que en el año anterior y por cada euro invertido por la administración, el comercio local recibe más de 10 euros", ha explicado el presidente del Ejecutivo autonómico.

Aragón "vive un momento de optimismo" con las grandes inversiones, ha manifestado Azcón, pero "queremos que el crecimiento no sea solamente a grandes de inversiones, sino que piense en todos, también en los pequeños comercios y los autónomos" para lograr la "prosperidad".

NOVEDADES

En esta ocasión, el programa Volveremos "da un paso más", ha dicho Azcón, ya que permitirá que el tramo de ayudas financiado directamente por el Gobierno de Aragón beneficie también a profesionales autónomos y actividades de servicios", ha adelantado el presidente.

De este modo, además de los comercios tradicionales, podrán acogerse a los descuentos y ventajas sectores como peluquerías, centros de estética, servicios de fisioterapia, pequeños negocios autónomos y servicios de proximidad vinculados al comercio local.

Con esta ampliación, Volveremos Aragón refuerza su carácter de herramienta integral de apoyo a la economía local, ampliando el impacto del programa y adaptándolo a la realidad actual del pequeño tejido empresarial y autónomo de Aragón.

Por otro lado, la app de Volveremos incluirá otra funcionalidad muy demandada por los usuarios, "pensada directamente para facilitar la experiencia de compra y hacer el programa todavía más útil en el día a día", ha anotado Azcón, puesto que los ciudadanos podrán transferirse saldo entre familiares y amigos, una funcionalidad que se puede entender como 'el Bizum' de Volveremos".

Gracias a ello, "los padres podrán enviar saldo a sus hijos para sus compras o compartirlo con amigos y familiares que dispongan de la aplicación, fomentando así un uso más flexible, y práctico del programa dentro del consumo local", ha ejemplificado el presidente aragonés.

Para poder beneficiarse de Volveremos, los usuarios sólo tienen que descargarse la aplicación móvil que está disponible en Android e iOS, registrarse con sus datos y presentar, como es habitual, el código QR que se genera en esta app para recibir su saldo del 20% del ticket de compra.

Desde ese momento, tendrán el monedero electrónico para utilizarlo en compras dentro de la red de negocios que pertenecen a Volveremos y que están señalizados convenientemente.

CASI 1,9 MILLONES EN ZARAGOZA

Por su parte, la alcaldesa ha precisado que los usuarios de Volveremos en Zaragoza dispondrán de 1.882.000 euros de saldo, un presupuesto compartido entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Ha agradecido la colaboración institucional para impulsar esta campaña, dado que así "ganamos todos y podemos ofrecer un mayor importe, un mayor descuento y llegar a más comercios y familias".

Chueca se ha referido a Volveremos como "una herramienta muy valiosa porque apoyar al pequeño comercio es apoyar a las familias zaragozanas" y permite "mejorar la calidad de vida de Zaragoza y ayuda a las familias a ahorrar en un momento de dificultad económica e impulsa el pequeño comercio que da vida a nuestros barrios".

Se ha congratulado la alcaldesa de que en Aragón "ayudemos a las familias dentro de nuestras posibilidades a llegar a final de mes en mejores condiciones" mientras el Gobierno de España "vuelve a subir el IVA a la luz y al gas".

Ha recordado Natalia Chueca la puesta en marcha de esta herramienta en Zaragoza tras la pandemia y, desde entonces, "hemos seguido siempre de la mano con todas las asociaciones de comercios, con la Cámara de Comercio. Por eso, sigue mejorándose año tras año, campaña tras campaña y juntos estamos ajustando mejor los calendarios, estamos ajustando mejor las necesidades".

RÉCORD

Las ventas en Zaragoza a través de este programa de incentivos al consumo crecieron casi un 30% en 2025 y superaron los 81.300.000 euros, la cifra más alta desde su comienzo en 2020. Es la quinta ocasión consecutiva que se produce un récord.

En la ciudad, por cada euro de inversión pública, municipal y del Gobierno de Aragón, se generaron 10,26 euros de ventas --un euro más que en 2024-- en más de 2.300 comercios de la ciudad, que se beneficiaron de 937.000 transacciones, un 30% más que en 2024.

Según los datos estadísticos del pasado año, la media de ventas con Volveremos por cada comercio beneficiario alcanza los 39.321 euros anuales, es decir, 3.276 euros al mes. Esto significa una media de ingresos en cada comercio de casi mil euros mensuales más que la campaña anterior en Zaragoza.

Del total de operaciones en la capital aragonesa, el 12,13% fue realizado por personas de otros municipios, un dato que refuerza la importancia del programa para el comercio local de Zaragoza y mide la interrelación con clientes que visitan la ciudad, entre otras cosas, atraídos por esta herramienta.

Por sectores, alimentación y bebidas registró en la capital aragonesa más de 23.000.000 en ventas, Muebles, Decoración y Hogar superó los 20.000.000 y confección, moda y calzados llegó a casi 11.000.000 de euros.