Un proyecto aragonés impulsará un nuevo modelo de higiene de precisión en la industria alimentaria. - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Zaragoza, a través del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2, centro mixto UNIZAR-CITA), participa como socio colaborador en el Grupo Operativo BioTechClean, un proyecto innovador que pretende transformar el modo en el que se monitoriza y controla la contaminación microbiológica en la industria agroalimentaria mediante la aplicación de tecnologías de secuenciación genética, análisis bioinformático y nuevos sistemas de limpieza y desinfección.

BioTechClean ha sido seleccionado en la convocatoria 2026 de ayudas a los Grupos Operativos de la Asociación Europea para la Innovación (AEI) del Gobierno de Aragón.

El proyecto, coordinado por Pastores Grupo Cooperativo y con la participación también de Gardeniers, combina la experiencia industrial con el conocimiento científico para desarrollar un modelo de higiene de precisión aplicable a plantas de procesado de alimentos.

Las actuaciones se llevarán a cabo en las instalaciones de Pastores Grupo Cooperativo y Gardeniers, ambas ubicadas en Mercazaragoza.

Un aspecto diferencial del proyecto es que ambas empresas representan distintas etapas de una misma cadena de valor agroalimentaria: parte de los productos cárnicos elaborados por Pastores se incorporan posteriormente a las conservas y platos preparados desarrollados por Gardeniers, favoreciendo un modelo de aprovechamiento integral de los alimentos y de economía circular.

En concreto, Pastores Grupo Cooperativo, a través de Oviaragón, integra diferentes eslabones de la cadena de producción y comercialización del ovino, desde la producción ganadera hasta la transformación y comercialización de sus productos, constituyendo un actor relevante del sector agroalimentario aragonés.

Por su parte Gardeniers, centro especial de empleo de ATADES, se dedica a la producción, transformación y comercialización de productos ecológicos, generando oportunidades laborales para personas con discapacidad mediante un modelo empresarial sostenible, inclusivo y comprometido con el desarrollo social.

UNIZAR

La contribución de Unizar se centra en la incorporación de herramientas de secuenciación metagenómica para caracterizar el microbioma y el resistoma presentes en superficies, equipos y productos alimentarios.

Esta información permitirá identificar microorganismos persistentes, bacterias portadoras de genes de resistencia a los antimicrobianos y zonas críticas de contaminación que actualmente pueden pasar desapercibidas mediante los métodos microbiológicos convencionales.

El consorcio aragonés destaca por su carácter innovador y la fuerte colaboración entre instituciones comprometidas con el sector agroganadero y la sociedad El conocimiento generado permitirá diseñar estrategias de higiene de precisión adaptadas al riesgo microbiológico real de cada zona de procesado, optimizando el uso de agua, energía y productos de limpieza y desinfección.

De este modo, BioTechClean contribuirá a mejorar la seguridad alimentaria, prolongar la vida útil de los alimentos, reducir el desperdicio alimentario y avanzar hacia procesos industriales más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, alineados con los principios de la economía circular.

Además del desarrollo científico y tecnológico, el proyecto contempla un amplio programa de transferencia de conocimiento, formación y divulgación dirigido tanto a las empresas participantes como al conjunto del sector agroalimentario, favoreciendo la incorporación de estas tecnologías innovadoras en otras industrias alimentarias.