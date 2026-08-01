Un proyecto aragonés impulsará un nuevo modelo de higiene de precisión en la industria alimentaria

Un proyecto aragonés impulsará un nuevo modelo de higiene de precisión en la industria alimentaria.
Un proyecto aragonés impulsará un nuevo modelo de higiene de precisión en la industria alimentaria. - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Europa Press Aragón
Publicado: sábado, 1 agosto 2026 13:11
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ZARAGOZA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Zaragoza, a través del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2, centro mixto UNIZAR-CITA), participa como socio colaborador en el Grupo Operativo BioTechClean, un proyecto innovador que pretende transformar el modo en el que se monitoriza y controla la contaminación microbiológica en la industria agroalimentaria mediante la aplicación de tecnologías de secuenciación genética, análisis bioinformático y nuevos sistemas de limpieza y desinfección.

BioTechClean ha sido seleccionado en la convocatoria 2026 de ayudas a los Grupos Operativos de la Asociación Europea para la Innovación (AEI) del Gobierno de Aragón.

El proyecto, coordinado por Pastores Grupo Cooperativo y con la participación también de Gardeniers, combina la experiencia industrial con el conocimiento científico para desarrollar un modelo de higiene de precisión aplicable a plantas de procesado de alimentos.

Las actuaciones se llevarán a cabo en las instalaciones de Pastores Grupo Cooperativo y Gardeniers, ambas ubicadas en Mercazaragoza.

Un aspecto diferencial del proyecto es que ambas empresas representan distintas etapas de una misma cadena de valor agroalimentaria: parte de los productos cárnicos elaborados por Pastores se incorporan posteriormente a las conservas y platos preparados desarrollados por Gardeniers, favoreciendo un modelo de aprovechamiento integral de los alimentos y de economía circular.

En concreto, Pastores Grupo Cooperativo, a través de Oviaragón, integra diferentes eslabones de la cadena de producción y comercialización del ovino, desde la producción ganadera hasta la transformación y comercialización de sus productos, constituyendo un actor relevante del sector agroalimentario aragonés.

Por su parte Gardeniers, centro especial de empleo de ATADES, se dedica a la producción, transformación y comercialización de productos ecológicos, generando oportunidades laborales para personas con discapacidad mediante un modelo empresarial sostenible, inclusivo y comprometido con el desarrollo social.

UNIZAR

La contribución de Unizar se centra en la incorporación de herramientas de secuenciación metagenómica para caracterizar el microbioma y el resistoma presentes en superficies, equipos y productos alimentarios.

Esta información permitirá identificar microorganismos persistentes, bacterias portadoras de genes de resistencia a los antimicrobianos y zonas críticas de contaminación que actualmente pueden pasar desapercibidas mediante los métodos microbiológicos convencionales.

El consorcio aragonés destaca por su carácter innovador y la fuerte colaboración entre instituciones comprometidas con el sector agroganadero y la sociedad El conocimiento generado permitirá diseñar estrategias de higiene de precisión adaptadas al riesgo microbiológico real de cada zona de procesado, optimizando el uso de agua, energía y productos de limpieza y desinfección.

De este modo, BioTechClean contribuirá a mejorar la seguridad alimentaria, prolongar la vida útil de los alimentos, reducir el desperdicio alimentario y avanzar hacia procesos industriales más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, alineados con los principios de la economía circular.

Además del desarrollo científico y tecnológico, el proyecto contempla un amplio programa de transferencia de conocimiento, formación y divulgación dirigido tanto a las empresas participantes como al conjunto del sector agroalimentario, favoreciendo la incorporación de estas tecnologías innovadoras en otras industrias alimentarias.

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