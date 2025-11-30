El proyecto 'Hablemos de duelo' propone cuatro actividades en los centros municipales este mes de diciembre

Cartel de la actividad. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza da continuidad este mes de diciembre a su programa 'Hablemos del Duelo' con nuevas actividades dirigidas a las personas mayores.

Se trata de una iniciativa impulsada a través de la Concejalía del Mayor, en el marco del II Plan de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, que tiene como objetivo acompañar a las personas mayores en su proceso de pérdida de un ser querido, naturalizando la conversación en torno al duelo y fortaleciendo su red de apoyo emocional.

La concejal delegada del Mayor del Ayuntamiento, Paloma Espinosa, ha explicado que "el apoyo en los procesos de duelo y la atención a la soledad no deseada cobra especial importancia en la época navideña, que suele estar cargada de recuerdos, emociones intensas y vivencias personales".

En este contexto, el Ayuntamiento ofrece cuatro nuevas actividades específicas, "diseñadas para ofrecer apoyo adicional a quienes han atravesado una pérdida reciente o desean comprender mejor el proceso del duelo".

Estas acciones, que son abiertas a todas las personas socias de la red de centros de convivencia para mayores, ahondan en aspectos como las ausencias navideñas, el apoyo social, el autocuidado emocional o la representación del duelo en el cine.

La programación comienza este lunes 1 de diciembre en el CCM Oliver con 'Conversaciones en torno al duelo'. Será un espacio para dialogar sobre cómo acompañar a quienes han sufrido una pérdida y comprender mejor las reacciones habituales en estos procesos.

La siguiente cita será el jueves 4 de diciembre con 'Cuando falta alguien en Navidad', en el CCM Universidad, una actividad específica para abordar las ausencias durante las celebraciones navideñas y compartir estrategias para transitar estas fechas con serenidad.

'Cuidar nuestro bienestar emocional', el 11 de diciembre, en el CCM Ciudad Jardín, será un taller práctico sobre autocuidado emocional que ayuda a identificar emociones, reacciones normales ante los cambios vitales y herramientas para mejorar el bienestar.

Por último, 'Hablemos del duelo, a través del cine', el 15 de diciembre, en el CCM Torrero. Será un cine fórum dedicado a analizar cómo la pérdida y sus emociones aparecen representadas en diversas obras cinematográficas.

GRAN ACOGIDA

Estas nuevas propuestas complementan un programa que ha tenido una gran acogida desde su puesta en marcha. Tras el proyecto piloto 'Comprendiendo el duelo', desarrollado en 2024 en el distrito de Delicias, en 2025 el Ayuntamiento extendió la iniciativa a toda la red de centros de convivencia de mayores, incorporando charlas abiertas y sesiones grupales de aforo reducido, de carácter íntimo y participativo.

La valoración de los participantes ha sido muy positiva, destacando tanto la profesionalidad del equipo técnico como la posibilidad de compartir sentimientos en un ambiente de confianza. Finalizadas las sesiones, en muchos casos han surgido vínculos de apoyo mutuo que continúan más allá de la actividad formal.

El Ayuntamiento de Zaragoza reafirma así su compromiso con la salud emocional de las personas mayores, creando espacios de escucha, acompañamiento y comunidad que permiten afrontar el duelo de manera sana y compartida.