Imagen de la presentación de 'Work from Zaragoza" para captar nómadas digitales - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Work from Zaragoza' busca atraer nómadas digitales a una ciudad "con calidad de vida", que ofrece equipamientos, fácil movilidad, buenas comunicaciones y servicios para que los profesionales que trabajan en remoto se puedan asentar y aportar un valor añadido.

La finalidad es captar a esos trabajadores que se pueden conectar con cualquier parte del mundo en una ciudad que ofrece unas distancias de 15 minutos a los principales servicios, además de una oferta cultural, deportiva y educativa para que se puedan establecer con sus familias o crear en Zaragoza su propio hogar.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presentado esta iniciativa junto con el consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno; junto con el CEO de NomadIA, José Almansa, y varios nómadas digitales que han dado su testimonio de por qué han elegido la capital aragonesa para trabajar durante una temporada.

La estrategia 'Work from Zaragoza' para posicionar la ciudad como un destino estratégico para profesionales que trabajan en remoto es "muy interesante" para el futuro de la ciudad, ha asegurado Chueca al argumentar que supone la "oportunidad" de disfrutar de la calidad de vida, de todas las ventajas que tiene para seguir creciendo y hacerlo de forma que enriquezca a la ciudad.

Chueca ha contado que hasta hace poco Zaragoza "no salía en ningún ranking, ni se había trabajado una estrategia" para que esos profesionales con talento e internacionales pudieran compatibilizar la calidad de vida con su labor profesional, con la posibilidades moverse, pero, sobre todo, esa combinación de los dos vectores, el profesional con el personal, "no aparecía Zaragoza y eso también era un límite de crecimiento".

Por ello, desde hace unos meses se ha empezado a hacer un diagnóstico para ver realmente cuáles son las ventajas que ofrece Zaragoza y qué buscan los nómadas digitales que están en Europa, qué le piden a una ciudad y ver si realmente la capital aragonesa cumple, de modo que elijan Zaragoza para trabajar desde aquí, además de hacer su vida y "desde Zaragoza trabajar para el mundo".

VENTAJAS DE ZARAGOZA

Se han identificado estas ventajas y los atributos más buscados y el diagnóstico revela que Zaragoza "tiene una excelente calidad de vida, la posibilidad de una vida cercana, cómoda, en apenas 15 ó 20 minutos se puede estar en cualquier punto de la ciudad con todos los servicios que brinda una gran ciudad". A ello se suman otras ventajas como la conectividad con el AVE y distintos aeropuertos internacionales próximos.

Son "ventajas" que se quieren dar a conocer a todas esas personas que vienen de otros países, como Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y ciudades de Asia y que "realmente pueden encontrar en Zaragoza su hogar", ha confiado la alcaldesa.

Son profesionales, además, de "alta cualificación", lo que aporta "valor" a la ciudad porque "enriquece el talento que tenemos en nuestra ciudad y además enriquece también las posibilidades de vida de la ciudad", ha resumido Chueca.

"Zaragoza tiene casi todo lo que se está buscando, pero lo que no se ha hecho antes es ordenarlo y darlo a conocer, por eso este diagnóstico y este trabajo es tan importante porque a través de la plataforma de nómada digital, 'NomadIA' se va a poder darlo a conocer para que todos esos nómadas que están buscando dónde ubicarse, elijan Zaragoza", ha expresado la alcaldesa.

En su intervención, Chueca ha explicado que estos profesionales busca calidad de vida, una ciudad verde con criterios de sostenibilidad, donde los niños se puedan criar seguros, con desplazamientos sencillos, además de oferta cultural, historia y patrimonio". Todas estas características "las cumple Zaragoza", ha asegurado para instar a que estos trabajadores, que en su mayoría son emprendedores, "conozcan las posibilidades que les brinda Zaragoza y establezcan aquí su vida".

El CEO de 'NomadIA.digital", José Almansa, ha informado de que los profesionales asentados en Zaragoza ya se pueden inscribir en esta web para conocer la comunidad de nómadas digitales y los sectores en los que trabajan.

VALOR AÑADIDO

Almansa ha puesto de ejemplo la ciudad de Málaga donde esta web esta operativa desde hace tiempo y tienen contabilizados unos 8.000 nómadas digitales porque es una "ciudad top en el mundo" porque es muy tecnológico a lo que se une la amplia oferta que tiene en servicios.

"Yo estoy convencido de que Zaragoza, por todo lo que tiene la clave no es que vengan muchos nómadas, sino que vengan muchos nómadas y dejen valor añadido".

Al respecto ha explicado que España no va a ser una potencia probablemente en ciberseguridad, en drones o en aeronáutica, pero "puede ser la primera potencia en atracción de talento". Tras exponer la pregunta "¿qué puede ser más potente para España y una ciudad como Zaragoza: ser una potencia en emprendimiento o atraer al mejor talento que hay en el mundo para que trabajen desde aquí y dejen su valor en lo local", ha respondido que lo segundo.

Para entender el concepto nómada digital ha aportado varios datos como que en el mundo hay 43 millones de trabajadores en remoto, pero "no interesan todos, sino el que venga incluso con su familia, se quede a trabajar desde aquí y traiga conocimiento". El perfil "más interesante", ha dicho es el nómada digital corporativo porque gana una media de 120.000 dólares al año.

Además, la primera causa por la que los jóvenes eligen en qué empresa trabajar es la movilidad, la flexibilidad "que me dejen trabajar desde donde yo quiera", ha expresado frente a características que primaban antes como el salario y luego la sostenibilidad de las empresas.

Esta prioridad de las nuevas generaciones hace que no se compita por atraer empresas, "sino por atraer a ese talento por el que las empresas se matan, luego esas empresas vendrán detrás buscando el talento y ese talento convencerá a su empresa para que traiga aquí una oficina", ha relatado.

EXPERIENCIAS

Por ello, la clave está en atraer a las personas a una cuidad en la que se sientan como en casa y creen ese valor en lo local. Así, lo importante no es que un ayuntamiento haga grandes esfuerzos en crear experiencias, planes o actividades, sino que lo importante es "activar a toda la capa que hay de emprendedores, comerciantes, ciudadanía y asociaciones, para que entre todos se cree la capa de conocimiento de lo que tiene que pasar aquí".

Finalmente, Almansa ha comentado que hay 350.000 en España y se espera un millón de nómadas digitales para 2030, por lo que ha propuesto que desde esta plataforma se les sugiera que vengan a dejar valor en Zaragoza.

Antes de concluir la presentación han expuesto su vivencia varios nómadas digitales, como una zaragozana que tras vivir por varios países durante 20 años ha decidido volver a casa. También una cubana casada con un finlandés ha optado por Zaragoza para "dejar atrás el frío nórdico" y estar más cerca de sus orígenes sin la multitud de las grandes metrópolis. Otro americano de Texas se ha establecido con su familia y en tono irónico ha dicho que su hijo pequeño es "amerimaño".