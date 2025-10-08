El PSOE achaca la "cascada de dimisiones" en el Hospital de Barbastro a un "feroz plan de recortes" de Azcón

BARBASTRO (HUESCA), 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz socialista en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, Iván Carpi, ha considerado que la dimisión de la supervisora de la UCI en el Hospital de Barbastro "demuestra el malestar que hay entre la plantilla con las decisiones que llegan de Zaragoza" y es "una más en la cascada de dimisiones que ha habido en los últimos meses, fruto del feroz plan de recortes que está aplicando Azcón".

Carpi ha señalado que, lejos de poner una solución definitiva, el Gobierno autonómico "mantiene ese plan con el inexplicable silencio de los representantes del Partido Popular en la zona oriental, que están permitiendo que se desmantele el hospital y con ello, la calidad en un servicio público que tanto costó implantar".

En unos días, ha recordado, se hará efectiva la supresión de una de las tres plazas de enfermera de la UCI, de la que "los principales afectados serán los usuarios" ya que "con sólo dos profesionales se van a dejar desatendidas situaciones imprevistas, nuevos ingresos o emergencias".

"Estamos hablando de pacientes de alta complejidad que, en muchas ocasiones, requieren de dos enfermeras. Hasta ahora, la tercera atendía cualquier otra situación que pudiera surgir", ha añadido.

Carpi ha reiterado que el PSOE ya alertó el pasado mes de junio de este recorte. "El maltrato a Barbastro es incomprensible. Un hospital que atiende a la mitad de la provincia de Huesca y que están dejando en los huesos sin dar una razón lógica.", ha lamentado.

Por último, ha constatado que el malestar entre la ciudadanía y los profesionales es "palpable", por lo que Azcón "tiene que dejar de esconderse y dar una explicación a los más de 110.000 altoaragoneses que tienen en este hospital su centro de referencia".