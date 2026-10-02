El PSOE acusa al Gobierno de Azcón de "rechazar por sectarismo" las medidas de vivienda del Gobierno de España

El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón, Jesús Morales. - PSOE

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón, Jesús Morales, ha acusado este viernes al Gobierno autonómico de Jorge Azcón de "rechazar por sectarismo" las medidas impulsadas por el Gobierno de España en materia de vivienda y de "dar la espalda a miles de familias aragonesas" que afrontan dificultades para pagar el alquiler, emanciparse o mantener su hogar.

Morales ha señalado en rueda de prensa que "la vivienda no es un problema que afecte solo a un partido o a una ideología", sino una preocupación que afecta cada vez a más ciudadanos.

"Miles de jóvenes no pueden emanciparse, miles de familias tienen cada mes más dificultades para pagar el alquiler y llegar a fin de mes y muchas personas mayores viven con miedo a perder su casa", ha explicado.

En este sentido, el diputado socialista ha criticado que PP, Vox y Junts vayan a rechazar las medidas debatidas en el Congreso y ha reclamado que, en materia de vivienda, se mire "más allá de los colores políticos" para centrarse en las personas.

"Estamos hablando de cómo protegemos a quienes pueden sufrir un desahucio, cómo damos estabilidad a los contratos de alquiler o cómo ponemos límites a determinadas operaciones especulativas", ha indicado Morales.

El diputado aragonés ha destacado que los reales decretos debatidos incluyen, entre otras medidas, la protección frente a los desahucios de personas vulnerables, la prórroga de determinados contratos de alquiler, la regulación de los alquileres de temporada y limitaciones a determinadas operaciones de compra de vivienda por parte de fondos de inversión.

"Este debate tiene además una implicación muy concreta en Aragón, porque miles de contratos de alquiler podrían acogerse a la prórroga prevista en estas medidas", ha subrayado.

ZONAS TENSIONADAS

Morales ha lamentado, asimismo, que el Gobierno de Jorge Azcón haya expresado públicamente su rechazo a estas medidas y que "también se niegue a aplicar instrumentos que la Ley Estatal de Vivienda permite, como la declaración de zonas de mercado residencial tensionado".

Por ello, el diputado socialista ha exigido al presidente aragonés que "dé explicaciones a los aragoneses y a las aragonesas" y, sobre todo, que explique "qué alternativa ofrece" a las familias que sufren las consecuencias de los elevados precios de la vivienda.

"No basta con levantar la mano para decir no al Gobierno de Pedro Sánchez. Hay que decir qué se propone para contener los precios, qué se quiere hacer para facilitar la emancipación de los jóvenes, cómo se va a aumentar el alquiler asequible y cómo se va a proteger a quienes están en riesgo de perder su hogar", ha reclamado.

"Nuestras cartas están sobre la mesa. Las hemos explicado y las hemos defendido en estos reales decretos. Hoy hay diputados con nombres y apellidos que han decidido votar no a estas medidas", ha aseverado.

"Hoy muchas personas tenían esperanza de poder poner fin a una situación que les atormenta. Por eso, cuando se rechazan medidas destinadas a proteger a las familias, a los jóvenes y a las personas vulnerables, hay que explicar qué alternativa se ofrece. La ciudadanía merece respuestas y soluciones, no solo votos en contra", ha concluido Morales.