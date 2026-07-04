El PSOE advierte de la nueva paralización del Museo de la Guerra Civil de Teruel

EL diputado autonómico del PSOE Pedro Polo y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Teruel, José Guillén. - PSOE TERUEL

TERUEL, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE alerta de nuevo de la paralización del futuro Museo de la Guerra Civil Batalla de Teruel que, aseguran, si hubiera seguido los plazos previstos por el Gobierno de Javier Lambán, que lo concibió y puso en marcha, "ya estaría abierto".

Al contrario, critican los socialistas, los ejecutivos de Jorge Azcón "han traído parón y abandono", confirmando, además, "una falta de previsión" respecto a los contenidos, sobre los que recientemente han anunciado cambios, "desdeñando el trabajo de los autores del anteproyecto", con la intención, creen desde el PSOE, de "darle la vuelta a la historia y utilizar las instituciones para reescribirla".

El diputado en las Cortes de Aragón, Pedro Polo, ha señalado que el edificio se diseñó al mismo tiempo que el proyecto museográfico, de forma que el objetivo del Gobierno liderado por el PSOE era "avanzar al mismo tiempo en las dos facetas para que la apertura no se demorase mucho respecto a la construcción".

Pero, con la llegada del PP y Vox al Gobierno de Aragón, "todo se paralizó", de forma que, de acuerdo a los plazos marcados por la propia Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón, pasarán al menos cuatro años desde que se acabó la construcción hasta que se abra al público, "con lo que eso conlleva para el mantenimiento y la conservación del edificio", advierte.

Polo ha recordado que la vicepresidenta y consejera de Cultura, Mar Vaquero, habló en sede parlamentaria de "errores" en el anteproyecto de musealización, que fue redactado por los historiadores, "de reconocido prestigio", destaca Polo, Carlos Gil Andrés y José Luis Ledesma. "Sin explicar después de qué tipo de errores habla y qué cambios se van a realizar", ha añadido, por lo que ha exigido explicaciones.

"Se trata de dos auténticos especialistas en el periodo de la Segunda República Española y la Guerra Civil, y nos preocupa el posible revisionismo que pueden hacer", ha afirmado Polo en referencia a los objetivos de un Ejecutivo autonómico en el que, desliza Polo, "Vox viene para lo que viene".

"Nos tememos que en vez de un museo basado en la ciencia, en el rigor, en explicar a las nuevas generaciones lo que fue ese periodo, hagan un revisionismo histórico en el cual primen las ideas neofranquistas, que son las ideas en las que se basa Vox", ha argumentado.

ADVIERTE DEL "REVISIONISMO HISTÓRICO" DEL "NEOFRANQUISTA" VOX

El diputado ha anunciado que el grupo socialista en las Cortes de Aragón ha pedido al Gobierno de Jorge Azcón el expediente del Museo y aclaraciones sobre los "errores" que mención la vicepresidenta Vaquero. Además, ha destacado que seguirán impulsando iniciativas para que lo terminen, que lo abran y estar muy vigilantes con el revisionismo histórico con ese partido neofranquista, Vox, en las instituciones".

El Museo, han recordado los socialistas, se concibió "como un referente turístico y cultural único en toda España", unido a una característica también exclusiva que supone el que Teruel fuera la única batalla en la que una capital de provincia cambió de bando en dos ocasiones. Pretendía además ser "un recurso pedagógico extraordinario para poder asomarnos a nuestra historia".

La construcción del edificio ha supuesto una inversión de tres millones de euros del Fondo de Inversiones de Teruel. La obra está entregada desde septiembre de 2024, después de que empezara a construirse en mayo de 2023, aunque la licencia de obras ya se solicitó al Ayuntamiento de Teruel en agosto de 2022.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Teruel, José Guillén, que ha estado con el diputado Pedro Polo frente al edificio que debe acoger el Museo, ha asegurado que, "viendo la trayectoria de estos últimos tres años", parece que al Partido Popular "le incomoda mucho esta oportunidad que es para la ciudad el Museo de la Guerra Civil Batalla de Teruel".

Para Guillén, este equipamiento daría a la ciudad "muchas oportunidades en todos los ámbitos, en la cultura, como recurso turístico o del desarrollo económico, complementario a los que ya tenemos".

"Y lo que nos preocupa es la falta de ambición del equipo de gobierno de la ciudad de Teruel, que teniendo un recurso que podría ser muy importante para la ciudad y en particular también para este barrio del Carmen, que podría recibir inversiones y una revitalización del espacio, no le reclama al Gobierno de Aragón que ponga lo necesario para que este proyecto salga adelante", ha destacado el portavoz socialista en el Ayuntamiento apuntando que es habitual que el gobierno del PP prefiera "dejar las cosas al margen" cuando hay que reclamar a otras instituciones de su propio partido.