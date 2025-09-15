El PSOE afea al PP "persecución política" a Cucalón cuando mantiene a un alcalde acusado de fraude electoral

Archivo - La secretaria general del PSOE de Zaragoza, Teresa Ladrero, interviene durante la clausura del 10º Congreso Provincial del PSOE Zaragoza, en la Ciudad Escolar Pignatelli, a 28 de junio de 2025, en Zaragoza, Aragón (España). - Marcos Cebrián - Europa Press - Archivo

Ladrero rechaza la oferta de los populares para apear a Cucalón de la alcaldía de Aguarón y exige medidas contra el alcalde de Monterde

ZARAGOZA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Zaragoza, Teresa Ladrero, ha considerado que "es bastante cínico, frívolo y causa bochorno" la "persecución política" a alcaldes socialistas como el de Aguarón, Lucio Cucalón --suspendido de militancia en la actualidad--, cuando el PP mantiene al alcalde de Monterde, José Gracia Ruiz, que irá a juicio por delito electoral y prevaricación administrativa.

Así ha respondido la líder de los socialistas zaragozanos a su homólogo popular, Ramón Celma, quien ha insistido en la gravedad de los escándalos que rodean al alcalde de Aguarón, que también ostenta la presidencia de la Comarca Campo de Cariñena, y ha ofrecido los votos de su partido para apearlo de sus cargos.

"Celma tendría que mirar alrededor para ser consciente de lo que tiene y, sobre todo, no dar lecciones de moralidad", ha apuntado Ladrero, quien ha acusado al dirigente del PP de señalar estos casos para "ocultar" y "tapar" los que tiene en sus filas.

En ese sentido, ha dicho que están "acostumbrados" a que "cada cierto tiempo escoge un alcalde socialista" para hacer "una persecución política" con ataques "que dañan moralmente, personalmente, profesionalmente", y ha recordado el caso del exalcalde de Magallón, Víctor Manuel Chueca, "que fue absuelto" y al que Celma "todavía no ha pedido disculpas".

"Ahora se ha obsesionado con el alcalde de Aguarón", ha añadido Ladrero, quien ha señalado que Cucalón está suspendido de militancia en el PSOE por una sentencia por acoso laboral y así seguirá hasta que dicha resolución judicial sea firme.

En todo caso, sobre el ofrecimiento de los votos del PP para apear de sus cargos al alcalde de Aguarón y presidente de la Comarca Campo de Cariñena, ha apostillado que Cucalón "es un alcalde que fue elegido democráticamente, que fue elegido por los vecinos y que representa a su ayuntamiento".

"A TRABAJAR"

Ha contrapuesto esta situación con la del alcalde de Monterde, exigiendo al PP que "lo suspenda de militancia porque ha hecho algo gravísimo: ha hecho fraude electoral, ha manipulado los censos, ha manipulado la democracia y está imputado también por prevaricación y por apropiación indebida de bienes particulares", en referencia a las denuncias presentadas por vecinos de la localidad después de que el Ayuntamiento se inmatriculara sin previo aviso algunas de sus propiedades.

"Tiene a todos los vecinos en pie de guerra", ha subrayado la secretaria general del PSOE zaragozano, mientras el PP "lo defiende como un alcalde modélico, lo protege y hace caso omiso a todos los vecinos que se manifiestan con una plataforma reivindicando el derecho a sus propiedades".

En este punto, ha sostenido que Celma "no tiene credibilidad" y le ha instado, si quiere recuperarla, a "trabajar". "Si estuviera ejerciendo como concejal en Urrea de Jalón, estaría muy ocupado en desempeñar sus funciones", ha agregado, asegurando que está "desaparecido" y que los vecinos de este pueblo "se merecen mucho más". Le ha pedido también que se dedique a la redacción y preparación de los presupuestos autonómicos del año 2026