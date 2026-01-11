El PSOE apuesta por mejorar los accesos a la estación de esquí de Valdelinares (Teruel)

Los candidatos Rafael Guía, Mari Carmen Soler y Pedro Polo junto a la diputada provincial de la zona Yolanda Salvador y un representante del sector de la nieve en la zona, Jesús Edo, a pie de pista en la estación de Valdelinares. - PSOE TERUEL

VALDELINARES (TERUEL), 11 (EUROPA PRESS)

El PSOE cree que la estación de esquí de Valdelinares necesita mejorar sus accesos, especialmente con una reforma integral de la carretera que conduce hasta las pistas desde Linares de Mora. Para los socialistas, este es el "empuje definitivo" que necesitan unas instalaciones que, junto a las de Javalambre, ya han demostrado ser un motor económico fundamental para la zona y que, han apuntado, merecen "al menos el mismo trato" que las del Pirineo por parte del Gobierno de Azcón.

En este sentido, desde el PSOE Teruel han criticado que en el programa de las campanadas de fin de año emitido por Telecinco y otras cadenas del grupo Mediaset desde la pista de esquí de Formigal, que contó con el apoyo económico de 500.000 euros por parte del Ejecutivo aragonés, se promocionó el Pirineo como destino de nieve y no se hizo referencia alguna a la existencia de las dos pistas de esquí del grupo Aramón en la provincia de Teruel.

"Señor Azcón, en Teruel también tenemos nieve y estaciones de esquí", ha apuntado el secretario general del PSOE Teruel y cabeza de lista a las Cortes de Aragón en las elecciones autonómicas del 8 de febrero durante su visita a las pistas junto a otros candidatos y representantes locales.

"Tampoco nos extraña, porque este presidente solo mira por los suyos y Formigal es su pista favorita y la de sus amigos", ha dicho. Desde el PSOE han advertido que los 500.000 euros para las campanadas de Telecinco, "que además tuvieron una audiencia de 500.000 personas, por lo que nos ha costado un euro por televidente", son cerca el 30% de lo que se ha invertido a través del FITE para mejorar los mecanismos de innivación en las pistas de Valdelinares y Javalambre. "No es una cantidad menor", han dicho.

En cuanto a las infraestructuras viarias, Guía ha explicado que la renovación de la carretera que une Linares de Mora con Valdelinares es muy necesaria "por motivos de seguridad y desahogo ante la gran afluencia de turistas de la nieve".

Pero, además, los socialistas proponen mejorar la conexión de las pistas de Valdelinares con la capital de la provincia invirtiendo en el eje carretero desde Teruel a Alcalá de la Selva por Cedrillas, incluso contemplando el cambio de titularidad de algún tramo que ahora pertenece a la Diputación de Teruel y que debería pasar al Gobierno de Aragón.

"Creo que vendría muy bien para que los vecinos de la capital tuvieran esta infraestructura más accesible", ha dicho el cabeza de lista socialista a las Cortes de Aragón por Teruel recordando que fueron gobiernos liderados por el PSOE quienes apostaron tanto por la creación de las pistas de Javalambre como por la ampliación de las pistas de Valdelinares.

Además, conversando con distintos responsables institucionales y del sector privado, tanto del esquí como de la hostelería y los servicios, los socialistas también han recogido la necesidad de que las pistas turolenses mejoren también su oferta durante el verano, invirtiendo en la puesta en marcha de algún servicio de transporte o restauración de la propia estación o promoviendo distintas actividades que aprovechen el paisaje y las infraestructuras existentes.