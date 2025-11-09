PSOE Aragón se suma a la defensa de la sanidad pública ante "el deterioro descomunal que sufre por el Gobierno de Azcón"

La secretaria de Organización del PSOE-Aragón, Manuela Berges, en elcentro junto a otros cargos y representantes del PSOE en la manifestación celebrada este domingo por la Plataforma SOS Sanidad Publica Aragón. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Aragón ha apoyado este domingo las manifestaciones en defensa de la sanidad pública celebradas en las tres provincias aragonesas, "algo que forma parte de lo más intrínseco del Partido Socialista, que es la defensa de lo público, pero, sobre todo, por el deterioro tan descomunal que está sufriendo por las políticas del PP", ha señalado el portavoz socialista de Sanidad en las Cortes de Aragón, Iván Carpi.

Carpi ha hecho estas declaraciones en la multitudinaria manifestación en Zaragoza convocada por la Plataforma SOS Sanidad Pública Aragón. A la misma, han asistido numerosos cargos orgánicos como cargos electos del PSOE con el objetivo de "defender lo que es de todos y porque nos sobran los motivos", ha apuntado.

El diputado socialista ha lamentado que, desde que gobierna Azcón, "estamos viendo recortes en la sanidad pública, con unas demoras las más largas de la historia en la atención primaria y para consultas de especialidades, y también estamos viendo cómo se reducen las plantillas, quitando enfermeras y médicos de nuestras zonas rurales".

Un "deterioro" de la sanidad pública que también se manifiesta en la importancia que el PP está dando a la privatización sanitaria. "Estamos viendo empresas privadas operando nuestros hospitales, pasando consultas en nuestros hospitales y eso, la verdad, es que nos preocupa demasiado", ha señalado.

Carpi ha recordado que mientras el PSOE siempre ha creído en la defensa de lo público, "el PP mira hacia el lado contrario, algo que marca la diferente manera de hacer política".

DEBILITAMIENTO DE LO PÚBLICO

Según el diputado socialista, el debilitamiento de lo público "hace que las esperas sean más largas, que los ciudadanos sean atendidos más tarde, que no haya cama cuando van a ser ingresados desde urgencias. Pero estamos viendo que se cierran consultas, en Zaragoza capital te dan cita dentro de tres o cuatro semanas para que te vea tu médico cabecera y estamos viendo esa pérdida de calidad y continuidad asistencial. Frente a ello, los socialistas defendemos que lo fundamental en la calidad de los servicios y darle una respuesta al ciudadano, que es la que requiere. Y ahí es donde estamos viendo la debilidad".

El único causante de esa "debilidad" es el Partido Popular, "que quiere que entren las empresas privadas a hacer negocio en nuestra sanidad pública. Y eso, desde el Partido Socialista, no lo vamos a permitir", ha dejado claro Carpi.

Por eso, el PSOE ha querido acompañar en esta jornada a todas las asociaciones, colectivos y a todos los sindicatos que han organizado estas manifestaciones y concentraciones en distintos puntos de Aragón, partido de la base de que la "sanidad pública se protege y se cuida".