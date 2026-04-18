El PSOE aragonés reclamará en todos los ayuntamientos que el Gobierno autonómico no cierre las oficinas de liquidación

Concentración frente a la oficina de liquidación de Pina de Ebro este sábado 18 de abril. - PSOE ARAGÓN

PINA DE EBRO (ZARAGOZA), 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE Aragón, Jesús Morales, ha anunciado este sábado que los socialistas presentarán iniciativas en todas las instituciones aragonesas para pedir al gobierno en funciones de Jorge Azcón que deje de recortar servicios en el medio rural y, en concreto, no cierre las 25 oficinas liquidadoras que ha anunciado dejarán de funcionar el próximo 30 de junio.

"El gobierno en funciones de Azcón está paralizado menos para recortar servicios públicos", ha dicho Jesús Morales desde Pina de Ebro (Zaragoza), donde se ubica una de las 25 oficinas liquidadoras.

Ha argumentado que "el PSOE atiende las demandas y necesidades de los aragoneses y una de ellas que nos han trasladado es precisamente evitar el cierre de estas oficinas".

La decisión del Gobieno de Aragón, advierte Morales, supondría dar fin a una colaboración que se ha mantenido desde hace décadas (en concreto desde 1989) entre el Ejecutivo autonómico y el Colegio de Registradores de la Propiedad, ratificada mediante la firma de sucesivos convenio, según recoge la propia iniciativa del PSOE.

Morales ha explicado que esta decisión del Gobierno de Aragón supone la supresión de un servicio de cercanía y proximidad.

"Y ello va unido al hecho de obligar a los vecinos a desplazarse a las capitales provinciales o a las sedes de las delegaciones territoriales", ha argumentado ante lo que es para el PSOE "otro ejemplo del abandono del señor Azcón hacia los vecinos que no vivimos en las grandes ciudades".

ATENCIÓN PRESENCIAL GARA GARANTIZAR LA IGUALDAD

La presencia de estas oficinas a lo largo de la geografía aragonesa no solo permite evitar desplazamientos a las capitales de provincia, y por tanto, reducir trastornos y costes para la ciudadanía, garantizando un acceso equitativo al servicio público, también emplean a lo largo del territorio a 47 personas para este fin que ahora deberán encontrar nuevo acomodo.

La población afectada sería aquella que acude a las oficinas de los siguientes municipios de las tres provincias aragonesas: Albarracín, Alcañiz, Aliaga, Ateca, Barbastro, Belchite, Benabarre, Boltaña, Borja, Calamocha, Calatayud, Caspe, Castellote, Daroca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Híjar, Jaca, La Almunia, Mora de Rubielos, Pina de Ebro, Sabiñánigo, Sariñena, Tamarite de Litera y Tarazona.

Los socialistas argumentan en su iniciativa que "es un hecho que muchos ciudadanos, por razones de edad, económicas o sociales, no tienen fácil acceso a medios electrónicos, por lo que la atención presencial resulta esencial para garantizar la igualdad y combatir la brecha digital, especialmente en zonas con dificultades de acceso a internet.

La iniciativa que ha presentado Jesús Morales rechaza la pretensión del Gobierno de Aragón de cerrar estas oficinas liquidadoras e insta al gobierno aragonés a garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos aragoneses.

Asimismo, pide la renovación del convenio para la gestión y liquidación de impuestos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón por las oficinas liquidadoras a cargo de Registradores de la Propiedad, permitiendo la continuidad de la labor asistencial y de ayuda al contribuyente ejercida por dichas oficinas en el medio rural aragonés.