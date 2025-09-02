El PSOE asegura que el Gobierno de Azcón sólo facilita la conciliación familiar "a quienes pueden pagarla"

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, María Rodrigo, ha asegurado este martes que el PP, cuando gobierna, "sólo facilita la conciliación familiar y educativa a quienes puedan pagarla", poniendo como ejemplo el recorte del Ejecutivo de Azcón en el Plan Corresponsables, que supone la desaparición de las aulas tarde o el copago del servicio de madrugadores.

En rueda de prensa, Rodrigo ha exigido al Gobierno de Aragón "que deje de cargar sobre las familias sus políticas de recortes de servicios públicos que establecen copagos en servicios que hasta ahora eran públicos, como las aulas de madrugadores".

"Durante cuatro cursos seguidos el Gobierno central ha financiado íntegramente el Plan Corresponsables con el objetivo de favorecer la conciliación de las familias con hijos de hasta 14 años y que en Aragón ha permitido financiar programas como el servicio gratuito de madrugadores que el curso pasado funcionó en más de 350 centros educativos aragoneses o las aulas de tarde en más de 180 centros educativos públicos y que en este próximo curso desaparecen", ha recordado la diputada del PSOE.

Ha destacado también que se trata de un programa "valorado muy positivamente por las familias", algo constatado por el hecho de que cada año se incrementa el número de usuarios.

María Rodrigo ha recordado que este programa de conciliación favorecía a miles de familias, "con un valor muy significativo para quienes viven en el medio rural donde siempre ha sido más difícil desarrollar programas de conciliación por sus elevados costes".

El Plan Corresponsables ha permitido por ejemplo aulas de madrugadores en más de 160 localidades de Aragón o las casas de infancia de varios ayuntamientos o comarcas "y ahora el PP, al no querer asumir el 25% del Plan Corresponsables, deja en el aire todos estos servicios, en un nuevo abandono del medio rural", ha criticado.

Rodrigo ha anunciado que el Grupo Socialista ha pedido la comparecencia en la Cámara de la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Tomasa Hernández, para que explique "cómo va a amortiguar estos recortes que suponen para las familias el copago por estos servicios o cómo va a explicar la desaparición de las aulas de tarde".

"Al PP no le importa ni la educación pública ni la conciliación familiar, solo lo facilita a quienes pueden pagarla", ha concluido.