El PSOE atribuye a "estrategias" de Madrid el rechazo de PP, Cs y Vox a nombrar Hijo Predilecto a Fernando Simón

ZARAGOZA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha atribuido a "estrategias" de las direcciones nacionales de los partidos del PP, Ciudadanos y Vox que los grupos municipales de derechas rechazan la propuesta de ZeC de nombrar Hijo Predilecto al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.

Ranera ha considerado que los lideres nacionales de estos tres partidos "han pegado un toque de atención porque no pueden aceptar que en el Congreso de los Diputados les digan que lo han nombrado Hijo Predilecto".

A su parecer, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, es la "marioneta de Casado y está estrellando muchos temas", ha apostillado entre los que ha citado el fondo para los ayuntamientos para atender las necesidades de la pandemia de coronavirus.

"La política de Zaragoza se marca desde Madrid", ha sentenciado Ranera para lamentar "desgraciadamente las mayorías se imponen y se impondrán en muchos casos".

Ha criticado que se haya "sido desleal" en la Junta de Portavoces porque hasta este jueves no ha habido debate y ha afeado al PP y Cs que no advirtieran de que con su voto en contra no saldría la propuesta de Fernando Simón porque en tal caso "igual ZeC se lo hubiera planteado y sobre todo se habría producido un debate".

PERDER EL TIEMPO

El temor de Ranera es sobre lo que pasará el año que viene con este precedente porque si hasta ahora se consensuaba y "se daba una imagen de pluralidad, ahora las mayorías políticas deciden que esta persona no tiene la dignidad suficiente para ese título". Se ha preguntado si en años venideros va a "perder el tiempo" con propuestas para considerar que en ese caso que los candidatos a estos reconocimientos que los propongan las mayorías.

Las líneas rojas para proponer candidatos serían personas imputadas judicialmente, pero en este caso "se habla de pluralidad", ha comentado. La portavoz socialista ha hecho la siguiente reflexión: "Quiero creer que Zaragoza es plural, pero cada día se confronta más y las mayorías generan una imposición".

"Es un hecho lamentable que no se lo merece nadie, ni Fernando Simón que ha estado en primera línea, pero es una humillación quitarle la propuesta de título de Hijo Predilecto y sería igual para otra persona con la que se le hiciera lo mismo. Me parece gratuito".

Respecto a la posibilidad de cambiar la norma de concesión de estas distinciones ha recordado que hay un reglamento y hasta ahora se ha cumplido, pero desde esta ocasión "se ha roto" porque el espíritu es que se conceden por el Ayuntamiento de la ciudad. "Es lo que demandan los ciudadanos, que sumemos".