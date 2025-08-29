PSOE Calanda (Teruel) denuncia vandalismo en su sede con pintadas contra Pedro Sánchez

Pintadas en la sede del PSOE en Calanda (Teruel).
Pintadas en la sede del PSOE en Calanda (Teruel). - PSOE CALANDA
Europa Press Aragón
Publicado: viernes, 29 agosto 2025 15:11
@ep_aragon

CALANDA (TERUEL), 29 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Calanda (Teruel) ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil al afirmar que "en los últimos días" han vuelto a sufrir "desperfectos y actos vandálicos".

"Basta ya de ataques a nuestra sede socialista en Calanda", ha publicado la cuenta del PSOE local en la red social 'Instagram', junto a una fotografía del interior de la sede en la que aparecen pintadas en carteles electorales sobre la cara del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha lanzado una advertencia: "Que nadie se equivoque, ni los ataques, ni los insultos ni las actitudes antidemocráticas van a frenar nuestro compromiso con Calanda".

Han recordado que, durante 16 años, los socialistas transformaron el pueblo, "trayendo infraestructuras, progreso y aoportunidades". "Y lo volveremos ha hacer", han apostillado.

"Frente a quienes solo saben destruir y crispar, nosotros seguiremos trabajando con más fuerza que nunca para conseguir un Calanda mejor", concluye la publicación del PSOE de Calanda.

Contador