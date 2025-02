El PSOE de Calatayud exige al Ayuntamiento medidas urgentes para frenar el desempleo y revitalizar la ciudad

CALATAYUD (ZARAGOZA), 12 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Calatayud ha reclamado al Consistorio bilbilitano para combatir "la decadencia del municipio", con el "cierre constante" de comercios, la desindustrialización y el aumento del paro, y ha tendido la mano al alcalde, el 'popular' José Manuel Aranda, para trabajar conjuntamente en la revitalización de la ciudad y revertir su pérdida de pujanza.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Calatayud, Sandra Marín, ha considerado que hay que trabajar en "varios frentes y con urgencia" para frenar el deterioro del tejido productivo "antes de que sea demasiado tarde".

"El alcalde lleva tres legislaturas prometiendo crecimiento para Calatayud, pero los hechos demuestran que los comercios cierran, las industrias no vienen y el paro aumenta", ha señalado Marín.

También ha criticado las "promesas incumplidas" lanzadas en campaña electoral y ha instado a Aranda a "revitalizar los servicios públicos de la ciudad, en la habilitación de viviendas, en la mejora del Casco Histórico y en la preparación de la ciudad para ser foco de atracción de nuevas empresas".

Los últimos datos que ofrece el Instituto Aragonés de Empleo, según Marín, indican que en diciembre de 2024 había registrados 864 demandantes de empleo en Calatayud, que han aumentado a 905 un mes después, siendo una situación que afecta más a las mujeres --un 62%, frente al 38% de demandantes varones--. Por sectores, servicios es el que más parados aglutina, seguido de agricultura, ganadería, industria y construcción.

Por ello, la portavoz socialista ha tendido la mano al alcalde de Calatayud para preparar "un plan de choque" que favorezca el cambio de tendencia.

"Hay que arreglar la ciudad y hacerla atractiva para vivir, hay que dotarla de un parque público de vivienda que permita radicarse en Calatayud y, por supuesto, hay que actuar en el sector industrial para el que el PSOE ya pidió, sin éxito, la inclusión en los presupuestos de 2025 de una partida para la promoción de proyectos que generasen empleo a corto plazo y un tejido industrial fuerte a medio y largo plazo", ha remarcado.

"Parece que vivimos una tormenta perfecta", ha dicho, porque a toda esta reflexión se suman los problemas que tienen los agricultores, especialmente con las afecciones que está sufriendo el peral, y la constante falta de médicos especialistas, "sin que ninguna de estas situaciones logre una solución ni por parte del Ayuntamiento ni del Gobierno de Aragón".

En este sentido, ha reflexionado que, si los problemas siguen aumentando y el desempleo gana terreno, "no habrá crecimiento de la población y, sin población, no habrá prosperidad". "No podemos quedarnos de brazos cruzados y conformarnos con una gestión nefasta del día a día", ha concluido.