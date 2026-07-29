El PSOE carga contra Chueca por un nuevo recorte del 60% en ayudas a micropymes, pymes y autonómos de Zaragoza

El concejal socialista Guillermo Ortiz. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

ZARAGOZA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza ha cargado contra la alcaldesa, Natalia Chueca, por un nuevo recorte del 60% a las ayudas dirigidas a autónomos, micropymes y pequeñas empresas de la capital aragonesa.

El concejal socialista Guillermo Ortiz ha criticado en una rueda de prensa este miércoles que el Gobierno de Chueca apruebe una convocatoria que reduce un 60% la dotación destinada a impulsar la competitividad empresarial, pasando de 992.000 euros a solo 400.000 euros.

Ortiz ha advertido de que este nuevo recorte llega después de que la convocatoria de 2025, que todavía no se ha pagado, ya sufriera otra reducción de un millón de euros. "Lejos de corregir los errores de gestión del área de Economía, el Gobierno de Chueca vuelve a hacer pagar las consecuencias a autónomos, comerciantes y pequeños empresarios", ha lamentado.

El socialista ha recordado que en la última Comisión de Economía el propio Gobierno municipal reconoció que la convocatoria de 2025 se paralizó hasta en dos ocasiones por parte de Intervención al detectar propuestas de concesión de ayudas a solicitantes que no cumplían los requisitos establecidos.

"Nos dijeron que existía un exceso de carga de trabajo para gestionar las ayudas. Y su solución ha sido recortarlas de forma salvaje en lugar de mejorar la gestión. Una vez más, quienes pagan la incompetencia del Gobierno municipal son los pequeños empresarios y comerciantes de Zaragoza", ha argumentado Ortiz.

DOS LÍNEAS DE SUBVENCIONES

Ha explicado que la reducción afecta a las dos líneas de subvenciones. La destinada a inversiones para mejorar la competitividad empresarial que pasa de 750.000 euros a 325.000 euros, mientras que la línea para la implantación de sistemas de cajas registradoras homologadas y facturación electrónica se reduce de 250.000 a 75.000 euros.

Para Ortiz, este nuevo recorte se suma a una cadena de decisiones que perjudican al tejido económico de la ciudad, el tejido que crea empleos y que sustenta los barrios.

Un tejido que en Zaragoza "está viviendo las afecciones derivadas de las obras municipales, la eliminación de las incubadoras públicas para autónomos, el abandono del Plan Local de Comercio en los barrios o la polémica generada por las declaraciones de miembros del Gobierno del PP llamando defraudadores a los autónomos acogidos al sistema de módulos dentro del programa Volveremos", ha apostillado.

"El pequeño comercio y los autónomos son quienes mantienen vivos nuestros barrios y generan empleo de proximidad. Sin embargo, el Gobierno de Natalia Chueca vuelve a darles la espalda", ha lamentado Guillermo Ortiz, que considera que la falta de recursos no puede ser la excusa para justificar este recorte, especialmente con "el presupuesto más elevado de la historia del Ayuntamiento".

En este sentido, ha planteado alternativas para mantener íntegra la convocatoria, como destinar parte de los 200.000 euros previstos para campañas de publicidad sobre las obras municipales o los 1,17 millones de euros reservados para el proyecto de hostelería de Giesa, finalmente desierto.

Por todo ello, el PSOE ha exigido a la alcaldesa Natalia Chueca y al consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, que rectifiquen y recuperen la dotación cercana al millón de euros que tradicionalmente se destinaba a estas ayudas.

"Zaragoza necesita políticas que impulsen el empleo, apoyen al pequeño comercio y fortalezcan el tejido empresarial de nuestros barrios. Ahí siempre estará el Partido Socialista", ha concluido Guillermo Ortiz.