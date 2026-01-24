El PSOE complementará la plantillas del Hospital de Barbastro (Huesca) para revertir "los recortes de Azcón"

Reunión de candidatos del PSOE en el Alto Aragón con representantes de la Plataforma en Defensa del Hospital de Barbastro (Huesca). - PSOE ALTO ARAGÓN

BARBASTRO (HUESCA), 24 (EUROPA PRESS)

Integrantes de la candidatura del PSOE en el Alto Aragón han mantenido un encuentro con representantes de la Plataforma en Defensa del Hospital de Barbastro (Huesca), "ejemplo del descontento social que se ha ido incrementando conforme los recortes de Azcón han empezado a hacer mella en la sanidad pública".

En la reunión, el número tres de la lista del PSOE por la provincia de Huesca, Marcel Iglesias, ha planteado el compromiso socialista: "revertir los recortes de estos dos años y medio y mejorar las plantillas de los hospitales de Aragón".

"Mientras el PP sigue suprimiendo personal, como ayer mismo, con la no renovación de un urólogo en este hospital, en el PSOE planteamos complementar las plantillas para recuperar la normalidad en las consultas y actividad quirúrgica", ha señalado Iglesias.

Y es que "defender la sanidad pública, ha subrayado Iglesias, va en el sentido opuesto a lo que ha hecho estos años el señor Azcón. Para que la sanidad pública ofrezca una atención de calidad, la solución pasa por reforzar las plantillas y hacerlo con empleados públicos, nunca a través de la privatización de consultas".

Algo que, ha recordado, "el PP ha hecho en el Hospital de Barbastro con las consultas e intervenciones de varias especialidades. Y el resultado "es pésimo: ya se están dando citas para traumatología dentro de tres años y en diciembre sólo 15 pacientes tuvieron consulta con este especialista".

El pasado mes de septiembre, más de 1.200 personas se manifestaron a las puertas del hospital para mostrar su rechazo y hartazgo con esta situación, "entre ellos, responsables del Partido Popular, que se sumaron a la movilización sin que luego hayan hecho nada para revertir los recortes que ha llevado a cabo el Gobierno de Azcón".

De hecho, ha apuntado, "tras esa movilización, el único gesto que han hecho ha sido electoralista: cuando sabían que iban a convocar elecciones decidieron paralizar la supresión de una plaza de enfermera en la UCI. No lo hicieron porque consideraran que la plataforma tenía razón en sus reivindicaciones, lo hicieron pensando sólo en votos".

Marcel Iglesias, Carlos Dueso e Iván Carpi, miembros de la candidatura socialista por el Alto Aragón, han abordado con los miembros de la plataforma algunas de las propuestas del PSOE para el próximo mandato, como el compromiso de que el transporte desde los pueblos para acudir a las citas médicas en cabeceras de comarca u hospitales de referencia sea gratuito, "una medida que beneficiará a gran parte de la población altoaragonesa, que vive en entornos rurales". Y ha hablado también de la "necesaria recuperación de la actividad en los consultorios médicos locales, que ha de hacerse con personal estable".

En este sentido, se ha comprometido a recuperar "todos y cada uno de los sanitarios amortizados por el PP en estos años en atención primaria", como los médicos de Ayerbe y Almudévar, o plazas de enfermería de Aínsa, Binéfar, Sariñena o Huesca ciudad.

Los más de 110.000 altoaragoneses que dependen del Hospital de Barbastro "merecen una asistencia sanitaria en las mismas condiciones que el resto de los vecinos de nuestro territorio.

En su mano está pasar de los recortes a las inversiones, de los retrasos a la puntualidad en las citas, de la saturación a la normalidad en urgencias. En definitiva: pasar de la privatización a un servicio 100% público. Y eso es algo que sólo puede garantizar el PSOE".