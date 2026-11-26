El candidato del PSOE al Congreso por Teruel, Herminio Sancho, y el secretario general del PSOE Teruel, Rafael Guía, en Andorra. - PSOE

ANDORRA (TERUEL), 26 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha reiterado este jueves en Andorra (Teruel) su compromiso con la reindustrialización de la zona, destacando "la rápida reacción del Gobierno de España" para adjudicar los 937 megavatios de capacidad de acceso a la red eléctrica a los que renunció Enel Green Power Endesa como única adjudicataria del concurso del Nudo Mudéjar.

Frente al trabajo desarrollado desde el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), han puesto de relieve la "inacción" del Gobierno de Aragón de PP y Vox que, han asegurado, "no ha hecho nada en los últimos tres años por atraer nuevas inversiones al territorio".

El candidato del PSOE al Congreso por la provincia de Teruel, Herminio Sancho, que ha estado en Andorra junto a las candidatas socialistas en la lista de Senado de Progreso y el alcalde de la localidad y secretario general del PSOE Teruel, Rafael Guía, ha trasladado el "compromiso claro y rotundo" de un nuevo gobierno de Pedro Sánchez por la reindustrialización.

Aún reconociendo que no se está resolviendo "con la celeridad que queríamos", Sancho ha destacado la puesta en marcha ya por parte del Miteco de un nuevo procedimiento para la adjudicación de los megavatios sobrantes del Nudo Mudéjar a nuevos proyectos de renovables y de almacenamiento con la participación del territorio para "agilizarlo al máximo" y dar ventaja a los proyectos más maduros, sino que está condicionado al desarrollo de planes industriales que creen puestos de trabajo.

Además, también ha hecho referencia a otras actuaciones por parte del Gobierno de España, a través del Instituto de Transición Justa, para propiciar el desarrollo de nuevos proyectos industriales a través de distintas líneas. En el caso del proyecto Cataliana para la generación de hidrógeno verde ha supuesto la inyección de 245 millones a través del PERTE de energías renovables.

"FALTA DE COMPROMISO CON EL TERRITORIO"

Frente a esta realidad, Sancho ha reprochado al Gobierno de Aragón de PP y Vox "su falta de compromiso con el territorio", del mismo modo que ha acusado a Enel Green Power de no cumplir con Andorra y la zona. "Pido tranquilidad a los andorranos y andorranas, a toda la gente de la zona, porque el Gobierno de España está comprometido con la zona y vamos a reindustrializar Andorra como merece y, como mínimo, con los mismos puestos de trabajo que había con la Central Térmica".

Por su parte, el alcalde de Andorra y secretario general del PSOE Teruel, Rafael Guía, ha denunciado que tras tres años y medio de Gobiernos de PP y Vox en Aragón "no han tenido ninguna solución ni han aportado ningún recurso ni ninguna solución para la zona que peor lo ha pasado con el cierre de la Central".

Además, ha insistido en que el Nudo Mudéjar "se le adjudicó a Enel Green Power que podía haber hecho bastantes más megavatios de los que va a desarrollar definitivamente y si no los hace es porque no quiere", subrayando que la empresa "ha explotado los recursos de la zona durante 70 años" y acusándole de actuar "como si fuera una potencia colonial".

Así, ha recordado que el día 14 de diciembre se abre el plazo para presentar iniciativas para una nueva adjudicación de los megavatios y ha destacado que esas iniciativas "deben ir ligadas al empleo, al empleo industrial que había aquí e inmediato". "Esperemos que esta vez sí la resolución sea rápida y contente a los vecinos de Andorra y de la zona", ha concluido.